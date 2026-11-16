Sanluiseña llega a cuatro localidades para sumar comercios a la nueva aplicación

El Gobierno de San Luis continúa con la presentación de Sanluiseña, la nueva aplicación destinada a incentivar el consumo en los comercios de cercanía. Este martes 17 de noviembre, equipos del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable recorrerán cuatro localidades para brindar información y facilitar la adhesión de los negocios interesados.

La plataforma permitirá que los beneficiarios del programa Mi Primer Emprendimiento, que no cuentan con ingresos formales, utilicen la beca de $250.000 para realizar compras en establecimientos adheridos.

El objetivo es que esos recursos circulen dentro de la provincia y contribuyan a fortalecer la actividad económica de los pequeños y medianos comerciantes.

Dónde estarán los tráileres y cuáles serán los horarios

En la ciudad de San Luis, la atención se realizará en dos puntos:

Barrio Cerro de la Cruz: plaza ubicada entre Las Flores y Naranjo en Flor, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Barrio Félix Bogado: Centro de Atención al Vecino (CAV), en Eusebio Acosta, Rosales y Orlando de Luca, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

En el interior provincial, el operativo tendrá el siguiente cronograma:

Quines: plaza Lafinur, de 17:00 a 21:00.

Candelaria: plaza Patricias Argentinas, de 9:00 a 13:00.

Arizona: plaza principal, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Cómo funciona Sanluiseña

Los comercios interesados podrán acercarse a los tráileres para consultar los requisitos de inscripción y conocer el funcionamiento de la aplicación.

El sistema permitirá realizar compras mediante códigos QR, que serán generados por los beneficiarios al momento de pagar. Posteriormente, los comerciantes recibirán el importe correspondiente en pesos mediante una transferencia bancaria.

Para adherirse, los establecimientos deberán contar con CUIT, disponer de un local con atención al público y cumplir con los requisitos de registro y geolocalización.

La aplicación contará con dos versiones: Sanluiseña, para los beneficiarios de los programas provinciales, y Sanluiseña Comercios, destinada a los negocios adheridos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable señalaron que los operativos continuarán durante los próximos días en otras localidades, con el propósito de ampliar la red de comercios que participarán de la iniciativa.