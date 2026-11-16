Crimen en el barrio Tibiletti: detuvieron al segundo sospechoso y hay dos acusados

La investigación por el crimen de Juan Oscar Pérez, ocurrido el domingo por la tarde en el barrio Tibiletti de la ciudad de San Luis, registró un nuevo avance. La Policía detuvo al segundo sospechoso del homicidio y confirmó que ya son dos los hombres arrestados por el ataque.

El procedimiento se concretó alrededor de las 5 de la madrugada de este lunes 16 de noviembre, cuando efectivos del Departamento de Homicidios localizaron al acusado en el Anexo 5 del barrio Eva Perón.

En el marco de la investigación, también se realizaron allanamientos en los barrios Eva Perón y Solidaridad, donde los uniformados secuestraron elementos considerados relevantes para la causa. Además, encontraron el automóvil en el que se habrían movilizado los sospechosos al momento del hecho.

Cómo ocurrió el crimen

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, Pérez circulaba en motocicleta junto a otro hombre cuando fueron interceptados por un automóvil en el que viajaban los presuntos agresores.

Tras caer de la moto, el acompañante logró escapar, mientras que la víctima fue atacada físicamente por los dos ocupantes del vehículo.

Luego de la agresión, uno de los sospechosos huyó a pie y el otro escapó en el automóvil.

Personal médico del Servicio de Emergencias Médicas Provincial (SEMPRO) intervino en el lugar y constató el fallecimiento de Pérez.

El primer sospechoso había sido detenido poco después del ataque por efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes lo localizaron en una vivienda del mismo barrio Tibiletti.

Los detenidos serán llevados ante la Justicia

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 6 de la Primera Circunscripción Judicial.

Según la información difundida, los dos detenidos serían los únicos sospechosos identificados por el crimen y no se prevén nuevas detenciones.

La audiencia de formulación de cargos está prevista para este martes 17 de noviembre, instancia en la que la Justicia deberá definir la situación procesal de ambos acusados.

Mientras tanto, continúa la investigación para establecer las circunstancias y el motivo que desencadenaron el ataque fatal.