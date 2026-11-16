Argentina ya está en Qatar y va por un título histórico: cuándo debuta y contra quiénes juega

La Selección argentina Sub-17 ya se encuentra en Qatar para afrontar una nueva edición del Mundial juvenil, que comenzará este jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre.

El equipo conducido por Diego Placente arribó este lunes a Doha y se prepara para su estreno frente a Australia, con el objetivo de comenzar con una victoria y encaminar su clasificación a la siguiente fase.

El plantel tiene previsto realizar su primera práctica en territorio qatarí este martes por la tarde, a puertas cerradas.

Cuándo juega Argentina y cuáles son sus rivales

La Albiceleste integra el Grupo C, junto a Australia, Mozambique y Dinamarca. Los tres encuentros se disputarán en el complejo deportivo Aspire Zone de Al Rayyan.

El calendario, con horarios de Argentina, será el siguiente:

Jueves 19 de noviembre, a las 13:00: Argentina vs. Australia.

Domingo 22 de noviembre, a las 12:30: Argentina vs. Mozambique.

Miércoles 25 de noviembre, a las 12:30: Dinamarca vs. Argentina.

El certamen contará con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, instancia en la que comenzarán los cruces eliminatorios.

El gran desafío de la Selección

Argentina afrontará el torneo con una cuenta pendiente: nunca logró consagrarse campeona del mundo en la categoría Sub-17.

El seleccionado buscará mejorar su actuación de 2025, cuando quedó eliminado en los dieciseisavos de final frente a México.

La competencia también representa una nueva oportunidad para que las jóvenes promesas del fútbol argentino se destaquen internacionalmente.

Con el plantel instalado en Qatar y el debut cada vez más cerca, el equipo de Placente comenzará una nueva ilusión mundialista en el mismo país donde la Selección mayor conquistó la Copa del Mundo de 2022.