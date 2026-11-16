San Luis se prepara para las pruebas Aprender: evaluarán a todos los alumnos de tercer grado

El Ministerio de Educación de San Luis confirmó que este martes 17 y miércoles 18 de noviembre se desarrollarán las pruebas Aprender 2026, un operativo nacional que alcanzará a todos los estudiantes de tercer grado de las escuelas primarias de la provincia.

La directora de Innovación y Planeamiento, Virginia Petrino, explicó que la evaluación tendrá carácter censal y abarcará establecimientos de todas las modalidades educativas, incluidos los ubicados en zonas rurales y parajes.

Para garantizar su implementación, cerca de 800 personas estarán afectadas al operativo durante las dos jornadas.

Qué materias se evaluarán

El cronograma establece que el martes 17 se tomará la prueba de Lengua, mientras que el miércoles 18 será el turno de Matemática.

Esta será la primera vez que se evalúen ambas materias de manera censal en tercer grado. En 2024, San Luis había participado de una experiencia piloto centrada exclusivamente en Lengua.

Las pruebas serán anónimas, confidenciales y tendrán preguntas de opción múltiple. Además, los estudiantes llevarán un cuadernillo para completar junto a sus familias y los directivos responderán cuestionarios sobre el contexto institucional.

Para garantizar la transparencia, las evaluaciones estarán a cargo de docentes externos a cada establecimiento, con participación de observadores federales.

Cuándo estarán los resultados

Según adelantó Petrino, los resultados se conocerían entre marzo y abril de 2027 y permitirán identificar fortalezas y dificultades en los aprendizajes al finalizar el primer ciclo de la primaria.

La información será utilizada para orientar decisiones pedagógicas y fortalecer las políticas educativas.

En caso de inconvenientes que impidan completar las evaluaciones durante las jornadas previstas, se contempla la posibilidad de utilizar el jueves 19 como día de recuperación.

El objetivo central de las pruebas Aprender es contar con información sobre los conocimientos adquiridos por los estudiantes y las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza en las escuelas de San Luis.