Fiscalía de Estado asegura que hay pruebas contra Berardo y Ramírez y apelará el sobreseimiento

La Fiscalía de Estado de San Luis cuestionó el sobreseimiento de Miguel Ángel Berardo y Cintia Ramírez, exfuncionarios del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, en una causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones para la construcción de canchas de fútbol.

Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, sostuvo que la resolución no implica que los acusados hayan sido declarados inocentes, sino que responde a una interpretación judicial sobre los plazos procesales.

El funcionario aseguró que existen elementos probatorios suficientes para avanzar hacia un juicio y confirmó que el organismo buscará revertir la decisión del juez de Garantía N.º 3, Marcos Flores Leyes.

Una investigación por contrataciones de $88 millones

La causa involucra al exsecretario General de la Gobernación Miguel Berardo y a la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez, investigados por contrataciones realizadas durante los últimos días de la gestión de Rodríguez Saá.

Los desembolsos cuestionados alcanzaron aproximadamente $88 millones y estaban destinados a trabajos vinculados con la construcción de canchas de fútbol.

Según Calderón Salomón, entre las presuntas irregularidades aparecen anticipos financieros del 70% y pagos totales efectuados pocos días después, sin que se hubiera acreditado la finalización de las obras.

El representante de Fiscalía de Estado señaló que el organismo aportó pruebas y solicitó medidas para impulsar la investigación, aunque aclaró que la facultad de formular la acusación corresponde al Ministerio Público Fiscal.

El 24 de noviembre será una fecha clave

El juez Flores Leyes dispuso el sobreseimiento al considerar que la acción penal había prescripto. Sin embargo, Fiscalía de Estado sostiene que la acusación fue presentada dentro de los plazos legales y que la interpretación del magistrado es incorrecta.

La apelación será examinada el próximo 24 de noviembre por los jueces Adriana Lucero Alfonso, Eugenia Zabala Chacur y Ariel Parrilli.

Si el tribunal revierte la resolución, la investigación podrá continuar hacia las siguientes etapas procesales. En caso contrario, Fiscalía de Estado anticipó que podría recurrir al Tribunal de Impugnaciones.

Calderón Salomón insistió en que el sobreseimiento no resolvió si existieron delitos ni determinó la responsabilidad de los imputados. Esas cuestiones, sostuvo, deberán establecerse en un juicio si la causa logra avanzar.