Desde este lunes, los comercios de San Luis podrán inscribirse en la plataforma Sanluiseña

Desde este lunes 16 de noviembre, los comercios de cercanía y trabajadores de oficios de toda la provincia podrán comenzar a inscribirse en Sanluiseña, la plataforma digital impulsada por el Gobierno provincial para fomentar el consumo local.

La herramienta permitirá que los beneficiarios del programa Mi Primer Emprendimiento utilicen sus becas de capacitación en establecimientos adheridos, promoviendo que los recursos económicos circulen dentro de San Luis.

Las becas serán de hasta $250.000 mensuales durante ocho meses, destinadas a quienes cumplan los requisitos y no registren ingresos formales. El primer pago está previsto a partir del 20 de diciembre.

Cómo deberán inscribirse los comercios

Los propietarios de negocios interesados deberán contar con CUIT, nombre comercial y un local físico con atención al público.

El trámite comenzará mediante la aplicación Sanluiseña Comercios, donde podrán completar sus datos y solicitar la incorporación.

Posteriormente, personal del operativo verificará la existencia del establecimiento y registrará su ubicación para completar la habilitación.

También podrán adherirse trabajadores independientes que desarrollen oficios. En estos casos, la inscripción será digital y no requerirá la visita de un promotor.

Cinco tráileres recorrerán la provincia

Para facilitar el registro, el Gobierno desplegará cinco unidades itinerantes que visitarán barrios de San Luis capital y distintas localidades del interior.

Durante la primera semana, del 16 al 21 de noviembre, los puntos de atención serán:

San Luis capital: barrio Félix Bogado, Cerro de la Cruz, Universidad Provincial de Oficios y plaza Juan de Garay, según el día.

Departamento Ayacucho: Candelaria, Quines, Luján, Leandro N. Alem y San Francisco del Monte de Oro.

Departamento Dupuy: Arizona, Anchorena y Nueva Galia.

En la capital, la atención será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, mientras que los sábados funcionará de 9:00 a 14:00.

El operativo también llegará a Villa Mercedes durante diciembre, con puntos de inscripción en las plazas Pedernera y San Martín.

En qué se podrá gastar el dinero de las becas

Durante la primera etapa, los fondos podrán utilizarse exclusivamente en comercios alimenticios adheridos y para contratar servicios de trabajadores de oficios registrados.

Los supermercados y mayoristas no podrán recibir pagos directos de los beneficiarios, aunque tendrán la posibilidad de incorporarse como proveedores de los pequeños negocios.

Las operaciones se realizarán mediante códigos QR generados desde la aplicación. Posteriormente, los comerciantes recibirán el dinero correspondiente en pesos, mediante transferencias bancarias.

El director de Promoción del Desarrollo Económico e Inclusión Financiera, Federico Belzunce, explicó que la iniciativa busca fortalecer a los pequeños y medianos comerciantes y generar un circuito económico que beneficie a los emprendedores de la provincia.

El objetivo es que el dinero destinado a las becas también impulse las ventas de los negocios de barrio y fortalezca la economía sanluiseña.