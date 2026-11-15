Los salarios no alcanzan: casi el 70% de los argentinos se queda sin dinero antes del día 20

La clase media, cada vez más complicada

El deterioro económico afecta especialmente a los sectores de menores ingresos. Entre los encuestados de clase baja, el 82,4% no logra superar el día 20 con su presupuesto mensual y ninguno declaró tener capacidad de ahorro.

La clase media también registra un retroceso. El porcentaje de personas que no llega al día 20 pasó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre.

Entre los menores de 40 años, la situación es igualmente preocupante: el 75% agota sus ingresos antes de esa fecha y apenas el 2,1% consigue ahorrar.

Casi seis de cada diez argentinos se endeudaron

Otro de los datos relevantes es el crecimiento del endeudamiento. El 59,4% de los encuestados reconoció haber solicitado créditos o contraído deudas durante los últimos seis meses.

Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 57,7% lo hizo para cubrir gastos esenciales, como alimentos y salud, mientras que el 18,3% necesitó dinero para pagar tarifas y servicios.

Esto significa que aproximadamente tres de cada cuatro personas endeudadas utilizaron esos recursos para afrontar necesidades básicas.

Ocho de cada diez creen que sus salarios pierden frente a la inflación

El relevamiento también refleja una fuerte preocupación por el poder adquisitivo. El 80,6% considera que su salario no logra superar el aumento de los precios, una percepción que alcanza incluso al 59% de quienes respaldan al Gobierno nacional.

Además, el 69,6% de los consultados sostiene que el índice de inflación difundido por el INDEC no refleja adecuadamente los aumentos que perciben en sus gastos cotidianos.

Los resultados vuelven a poner en discusión el alcance de la recuperación económica y el impacto de los precios sobre los ingresos familiares.

El estudio, realizado sobre 1.278 casos de alcance nacional, refleja las percepciones de los encuestados y no constituye una medición oficial de los ingresos de toda la población.

La principal preocupación ya no pasa únicamente por cuánto se gana, sino por cuántos días del mes alcanza el dinero.