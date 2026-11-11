La misa de León XIV en Luján reunió a 3,5 millones de fieles y marcó un récord histórico

La despedida del papa León XIV de la Argentina dejó una imagen histórica. Unos 3,5 millones de fieles participaron este miércoles de la misa frente a la Basílica de Luján, según el balance del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria convirtió a la celebración en la más multitudinaria de su visita al país y la ubicó, de acuerdo con las estimaciones de asistencia, entre las cinco misas papales más grandes de la historia.

Una multitud que hizo historia

Según un relevamiento, la misa de Luján ocupó el cuarto lugar entre las celebraciones papales de mayor convocatoria.

El primer puesto corresponde a la misa de Francisco en Manila, Filipinas, en 2015, con aproximadamente seis millones de asistentes. Le sigue la celebración de Juan Pablo II en la misma ciudad, en 1995, con cinco millones.

En tercer lugar aparece la misa de Francisco en Río de Janeiro, en 2013, que reunió a 3,7 millones de personas.

La celebración de León XIV en Luján, con 3,5 millones, quedó cuarta, mientras que su misa del lunes en Palermo, Buenos Aires, ocupó el quinto puesto con 2,5 millones de fieles.

Se trata de cifras estimadas, no de conteos individuales verificados.

El mensaje del Papa a los argentinos

Durante su última homilía, León XIV agradeció el recibimiento del pueblo argentino y destacó su hospitalidad, solidaridad y capacidad de acompañar a quienes atraviesan dificultades.

“Argentina, levántate y camina”, expresó el Pontífice al convocar a los fieles a fortalecer la reconciliación, la comunión y el compromiso con los más necesitados.

También recordó al papa Francisco y su profunda devoción por la Virgen de Luján.

Antes de finalizar, encomendó su pontificado y al pueblo argentino a la patrona nacional, y pidió construir puentes de solidaridad.

La celebración marcó el cierre de una visita que movilizó a millones de personas y dejó una de las mayores convocatorias religiosas registradas en el país.