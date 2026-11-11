El Gobierno rechazó la decisión de Irán de declarar terroristas a dos fuerzas argentinas

El Gobierno nacional rechazó este miércoles la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas, en una nueva escalada de tensión diplomática entre ambos países.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería calificó la medida como una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas y defendió el accionar de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que ambas fuerzas están subordinadas a la Constitución Nacional y cumplen sus funciones respetando las leyes argentinas, el derecho internacional y la soberanía de los Estados.

El origen del conflicto con Irán

La decisión de Teherán se produjo como respuesta a la determinación del gobierno de Javier Milei de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, anunciada a fines de marzo.

Las autoridades iraníes consideraron aquella medida como un acto hostil y justificaron su respuesta mediante el principio de reciprocidad.

La declaración alcanza exclusivamente a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas, sin incluir al Ejército.

Argentina volvió a reclamar justicia por la AMIA

En su respuesta, la Cancillería recordó que la Justicia argentina atribuyó responsabilidad a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, y la sede de la AMIA, en 1994.

Además, cuestionó la falta de cooperación de Teherán con los tribunales argentinos y el incumplimiento de las órdenes internacionales de detención contra personas acusadas por esos ataques.

El Gobierno volvió a exigir que Irán colabore con la Justicia y entregue a los imputados, al tiempo que ratificó su compromiso con las víctimas y sus familiares.

El nuevo enfrentamiento diplomático profundiza las diferencias entre Buenos Aires y Teherán, en un contexto de creciente tensión internacional.