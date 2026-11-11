León XIV se despidió de la Argentina tras convocar a millones de fieles en cuatro misas

El papa León XIV concluyó este miércoles su histórica visita a la Argentina, que movilizó a millones de fieles y marcó el regreso de un Sumo Pontífice al país después de 39 años.

Durante su estadía, el Santo Padre encabezó cuatro misas multitudinarias y participó de encuentros religiosos y sociales en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde miles de personas se acercaron para acompañarlo.

El cierre tuvo lugar frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde celebró su última misa antes de partir hacia Perú. Según estimaciones del Gobierno bonaerense, más de 3,5 millones de personas participaron de la jornada.

Un mensaje de reconciliación para los argentinos

En su última homilía, León XIV llamó a los argentinos a superar las divisiones, fortalecer la solidaridad y construir un futuro basado en el diálogo y el encuentro.

“Argentina, levántate y camina”, expresó ante la multitud reunida en Luján, en uno de los momentos más emotivos de su despedida.

El Pontífice también recordó al papa Francisco y pidió a la Virgen de Luján que acompañe al pueblo argentino en su camino de reconciliación.

Tres jornadas que quedarán en la historia

La visita incluyó celebraciones religiosas en Palermo y Córdoba, además de un encuentro multitudinario con jóvenes en la ciudad de Buenos Aires.

León XIV también visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole, y la cárcel de Villa Devoto, donde compartió momentos con personas privadas de su libertad.

Su paso por el país estuvo atravesado por mensajes sobre la necesidad de una economía al servicio de las personas, la importancia del diálogo y el compromiso con los sectores más vulnerables.

Tras finalizar sus actividades, el Papa partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza rumbo a Perú, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica.

La visita dejó imágenes de multitudes, muestras de emoción y un mensaje de unidad que trascendió las celebraciones religiosas.