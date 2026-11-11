Evacuaron al menos 300 escuelas en Italia por una amenaza de bomba masiva

Al menos 300 escuelas de Italia fueron evacuadas este miércoles después de recibir un mensaje idéntico con una amenaza de bomba.

La medida afectó a establecimientos de distintas zonas del país y obligó a activar protocolos preventivos mientras las fuerzas de seguridad revisaban los edificios y trataban de determinar el origen de los mensajes.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, confirmó la magnitud del operativo y señaló que la cantidad de escuelas alcanzadas podría aumentar a medida que avanzaran las denuncias.

Las autoridades consideran que la amenaza tendría escasa credibilidad y apuntan, en principio, a una falsa alarma de alcance nacional.

Pese a esa evaluación, los centros educativos fueron evacuados de manera preventiva y los alumnos permanecieron bajo supervisión docente en zonas seguras.

Una escuela de Roma informó a las familias que todos los estudiantes habían sido trasladados de forma preventiva mientras continuaban las verificaciones de seguridad.

El mismo mensaje en cientos de escuelas

Según una copia del correo electrónico difundida por Reuters, la amenaza estaba firmada por una persona que se identificó como “Mikhail Andropov, líder del Vilayat de Misoginistan”.

Ese mismo nombre ya había aparecido en amenazas enviadas días antes a redacciones de medios de comunicación de Irlanda y Bulgaria.

La Policía italiana abrió una investigación para establecer desde dónde fueron enviados los mensajes y si existe una conexión entre los distintos episodios.

Hasta el momento no se informó sobre el hallazgo de explosivos ni sobre incidentes derivados de las evacuaciones.

El operativo quedó concentrado en verificar los edificios, contener a las comunidades educativas y reconstruir el recorrido digital de los correos.

Europa mantiene la atención sobre amenazas coordinadas

El episodio ocurre además en un contexto de creciente atención en Europa sobre amenazas de carácter híbrido y acciones destinadas a alterar el funcionamiento cotidiano de instituciones y servicios.

En los últimos meses se registraron incidentes que afectaron sistemas de transporte, medios de comunicación, bancos de sangre y otras infraestructuras sensibles.

En el caso italiano, sin embargo, por ahora no hay elementos públicos que permitan vincular de manera directa las amenazas contra las escuelas con una operación coordinada de mayor alcance.

La prioridad de las autoridades sigue siendo identificar al responsable de los mensajes y descartar cualquier riesgo concreto en los establecimientos alcanzados.