La prensa mundial puso el foco en las diferencias entre León XIV y Milei por la economía

La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo una fuerte repercusión internacional. Tres de los diarios más influyentes del mundo analizaron el encuentro con Javier Milei y señalaron las diferencias entre el mensaje social del Pontífice y el programa económico del Presidente.

El británico Financial Times y los estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times coincidieron en destacar el contraste entre la preocupación del Papa por los sectores vulnerables y las políticas de austeridad y desregulación impulsadas por el Gobierno argentino.

Durante su discurso en el Palacio Libertad, León XIV sostuvo que la economía debe estar al servicio de las personas, una definición que fue interpretada por distintos medios internacionales como un cuestionamiento indirecto al rumbo económico oficial.

La motosierra de Milei, bajo la mirada internacional

El Financial Times destacó que el Pontífice y el mandatario argentino expusieron visiones diferentes sobre la sociedad. También puso el foco en las dificultades que atraviesan trabajadores, jubilados y familias cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades.

Por su parte, The Wall Street Journal utilizó la imagen de la motosierra, símbolo del ajuste de Milei, para contrastar el programa económico libertario con el mensaje de solidaridad y protección social de León XIV.

En tanto, The New York Times resaltó el pedido papal de construir una economía que atienda especialmente las necesidades de los sectores más desfavorecidos.

La respuesta de Milei

Pese a las interpretaciones críticas de la prensa internacional, Milei elogió públicamente el discurso del Papa, al que calificó como una «clase magistral superlativa».

El Presidente defendió su programa económico y sostuvo que las medidas de ajuste buscan corregir los desequilibrios acumulados y generar mejores condiciones para las futuras generaciones.

El Financial Times también analizó el contexto económico argentino y mencionó estimaciones privadas sobre una posible recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026, además de una aprobación presidencial del 38,5%, según AtlasIntel.

La visita papal terminó así por instalar un debate que trascendió las fronteras argentinas: el costo social de las reformas económicas, el papel del Estado y la protección de los sectores más vulnerables.

Sin una confrontación directa entre ambos líderes, las palabras de León XIV quedaron en el centro de la discusión política y económica internacional.