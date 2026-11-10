El dólar blue sigue debajo del oficial y el riesgo país se ubica en 873 puntos

El dólar abrió este martes sin cambios relevantes en las principales cotizaciones del mercado argentino.

La referencia oficial se mantiene en $1.570, mientras que el dólar blue cotiza a $1.555, por lo que continúa unos 15 pesos por debajo del oficial.

El dólar tarjeta también se mantiene sin modificaciones y se ubica en $2.041.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP opera a $1.584,40, mientras que el contado con liquidación (CCL) se mantiene en $1.678,15.

La estabilidad también se refleja en la comparación con las últimas 24 horas, ya que ninguna de las principales referencias muestra variaciones significativas.

Otro de los indicadores seguidos de cerca por el mercado es el riesgo país, que se ubica en 873 puntos básicos.

El índice refleja el diferencial de rendimiento entre los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos y suele funcionar como una referencia sobre la percepción de riesgo de la deuda soberana.

Con estos valores, el mercado cambiario transita una jornada sin sobresaltos, con el blue todavía por debajo de la cotización oficial y una brecha acotada entre las principales referencias.

Los valores pueden modificarse durante el transcurso de la rueda, especialmente en los segmentos financieros y en el mercado informal.