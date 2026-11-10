Merlo busca nuevos talentos para el Festival Valle del Sol 2027: cómo participar

La Villa de Merlo comenzó los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Nacional Valle del Sol y lanzó una convocatoria destinada a cantantes, músicos y bailarines que quieran formar parte de uno de los festivales más importantes de San Luis.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Gestión Cultural e Identidad Merlina, anunció la apertura de inscripciones para el Pre-Festival Valle del Sol 2027, que se desarrollará el sábado 5 de diciembre, desde las 14:00.

El certamen está dirigido a artistas mayores de 16 años y contempla cinco categorías: Tonada Cuyana, Canto Solista, Canto Grupal, Danza y Zapateo Solista o Dúo, y Danza y Zapateo Grupal.

Los ganadores de cada categoría tendrán la oportunidad de actuar en la 54ª Fiesta Nacional Valle del Sol, prevista para los días 5, 6 y 7 de febrero de 2027. También recibirán un certificado de acreditación, aunque la presentación no tendrá remuneración económica.

Inscripciones gratuitas y cupos limitados

La convocatoria tendrá un máximo de 30 inscriptos y se cerrará automáticamente cuando se complete ese cupo.

Los interesados deberán registrarse mediante el formulario de inscripción online.

Los participantes de entre 16 y 18 años deberán presentar su DNI original y una copia en Casa Palmira antes del 27 de noviembre. Además, cada categoría necesitará un mínimo de tres inscriptos para desarrollarse.

Durante la competencia, un jurado evaluará la técnica, la interpretación y la presencia escénica de los participantes. En las disciplinas de danza y zapateo también se considerarán el vestuario y la composición coreográfica.

Para obtener más información, los artistas pueden comunicarse por WhatsApp al 2664 863297 o escribir a [email protected].

Con esta iniciativa, Merlo busca promover nuevos talentos y ampliar la participación de artistas locales y regionales en su celebración más representativa, que forma parte de la agenda turística y cultural de San Luis