San Luis superó los $1.799 millones en ingresos turísticos durante el fin de semana largo

San Luis cerró el fin de semana largo con un importante movimiento turístico que dejó un impacto económico estimado en $1.799.213.360, según los datos difundidos por el Gobierno provincial. La ocupación promedio alcanzó el 62,72%, con una fuerte convocatoria en distintos destinos.

Los mejores registros se dieron en Balde y San Gerónimo, que alcanzaron el 100% de ocupación. También se destacaron La Carolina, con el 90%; Potrero de los Funes, con el 78%; y Villa de Merlo, con el 61%.

El gasto promedio de los visitantes fue de $90.440 diarios por persona. En cuanto a su procedencia, el 45% llegó desde Buenos Aires, el 25% desde Córdoba y el 20% desde Mendoza.

Los festivales y el deporte, protagonistas

La agenda de los 50 Festivales fue uno de los principales atractivos del fin de semana. Entre las celebraciones se destacaron la 21ª Fiesta Provincial del Inmigrante, en Villa Mercedes; el Festival del Médano Bagual y la 20ª Fiesta del Caballo y la Tradición, en Cortaderas.

El turismo deportivo también tuvo un papel importante. Potrero de los Funes recibió la maratón Potrero Corre 42K, mientras que Villa de Merlo fue sede de competencias de motociclismo, ajedrez y trail running.

En El Trapiche, el Gran Fondo La Florida reunió a más de 1.500 inscriptos, convirtiéndose en una de las convocatorias deportivas más importantes del fin de semana.

Otro dato destacado fue el crecimiento de las reservas de último momento. Según el informe provincial, numerosos visitantes llegaron a los destinos sin alojamiento contratado previamente y buscaron hospedaje al arribar.

La combinación de fiestas populares, actividades deportivas y propuestas culturales favoreció el movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y emprendimientos turísticos.

Los resultados reflejan el peso de los eventos culturales y deportivos en la actividad económica de San Luis, con una agenda que busca distribuir el movimiento turístico entre diferentes localidades de la provincia.