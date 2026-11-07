Poggi adjudicó 80 nuevas viviendas en 29 localidades y anunció que estarán listas en 2027

El gobernador Claudio Poggi encabezó este sábado la adjudicación de 80 viviendas para familias de 29 localidades de San Luis, mediante la modalidad de Autoconstrucción Asistida del programa ‘Tenemos Futuro’. El acto se desarrolló en la Excolonia Hogar, con la participación de intendentes y funcionarios provinciales.

Durante la ceremonia, los beneficiarios recibieron los decretos de homologación, los contratos, manuales de construcción y carteles de obra que permitirán iniciar los trabajos. El objetivo es que las familias puedan acceder a sus hogares durante 2027.

El sistema establece que cada adjudicatario aporta el terreno, mientras que el Gobierno provincial suministra los materiales y financia la mano de obra, que será contratada a través de los municipios para generar empleo local.

Las viviendas tendrán una superficie de 32 metros cuadrados y se construirán en cuatro etapas, con asistencia y supervisión técnica.

Cuánto pagarán las familias

El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, explicó que los adjudicatarios comenzarán a devolver el crédito correspondiente a los materiales una vez terminada la vivienda.

El financiamiento contempla 300 cuotas mensuales, inicialmente de $60.000, con actualizaciones en junio y diciembre según la variación del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La mano de obra será subsidiada por la Provincia.

Durante su discurso, Poggi destacó que la adjudicación se realizó mediante sorteo público y que los beneficiarios acreditaron al menos diez años de residencia provincial y no poseer otra vivienda.

Qué pasará con los inscriptos que no tienen terreno

El mandatario también llevó tranquilidad a quienes están inscriptos en ‘Tenemos Futuro’, pero todavía no disponen de un lote.

“No están dados de baja”, aseguró, y explicó que el Gobierno trabajará junto a los municipios para conseguir terrenos y avanzar progresivamente con nuevas soluciones habitacionales.

Además, recordó que la Ley de Emergencia Habitacional establece que el 50% de los fondos provinciales destinados a obra pública deben asignarse a la política habitacional.

Cómo se distribuirán las 80 viviendas

San Luis capital y Villa Mercedes recibirán 12 viviendas cada una; La Punta tendrá seis y Villa de la Quebrada, cinco.

Candelaria, Cortaderas, El Volcán y Nogolí contarán con cuatro unidades cada una, mientras que las restantes se distribuirán entre otras 21 localidades de la provincia.

“La vivienda volvió a San Luis y volvió para quedarse”, expresó Poggi, quien ratificó la continuidad del programa y destacó que ya existen más de 200 casas bajo esta modalidad en construcción en distintos puntos del territorio provincial.