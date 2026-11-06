Con Nueva Galia, ya son 15 las localidades que desistieron del Tratado de La Toma

La localidad de Nueva Galia se convirtió en la número 15 de las 17 que iniciaron acciones judiciales en desistir formalmente del Tratado de La Toma. La decisión fue comunicada este jueves por la intendenta Diamela Freixes, durante una reunión con el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, en Casa de Gobierno.

Con esta nueva renuncia, solo dos localidades mantienen demandas activas contra el Ejecutivo provincial: San Martín y Las Aguadas, ambas pertenecientes al departamento San Martín.

El encuentro permitió avanzar en el cierre del conflicto judicial y abrió la posibilidad de retomar el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para impulsar obras y políticas públicas.

El diálogo también incluyó proyectos para Nueva Galia

Durante la reunión, Freixes y Amondarain dialogaron sobre los preparativos de la Fiesta del Caldén, prevista para febrero de 2027, que formará parte del programa provincial ’50 Festivales’.

Además, la intendenta manifestó su interés en incorporar a Nueva Galia al programa Construyendo con Tu Pueblo, una iniciativa que permite ejecutar obras mediante el financiamiento compartido entre el Gobierno provincial y los municipios.

El objetivo de esta herramienta es reactivar la obra pública, generar puestos de trabajo y fortalecer el comercio local.

Amondarain destacó que el desistimiento permite avanzar en una agenda de trabajo institucional. “El Gobernador tiene la institucionalidad como pilar de su gestión. Ha demostrado que tiene intenciones de trabajar con todas, absolutamente todas las localidades y ciudades, independientemente del color político, en la concreción de obras municipales. Y cuando hay una demanda de por medio, la legislación nos prohíbe poder articular”, expresó.

Por su parte, Freixes valoró el encuentro y señaló que se desarrolló en un clima de diálogo y predisposición para trabajar en conjunto, con la mirada puesta en generar nuevas oportunidades para la comunidad.

Qué fue el Tratado de La Toma

El acuerdo fue firmado el 24 de septiembre de 2023, después de las elecciones provinciales y antes del cambio de Gobierno. Establecía compromisos vinculados con recursos destinados a los municipios, sobre los que debía decidir la nueva administración y que, según el Ejecutivo provincial, no estaban debidamente presupuestados.

En 2024, el gobernador Claudio Poggi revocó el convenio mediante el decreto N° 35-MG-2024, con el argumento de evitar un mayor deterioro de las finanzas provinciales y que sus consecuencias se trasladaran a las comunas.

A partir de esa decisión, distintas localidades iniciaron acciones judiciales, entre ellas amparos y medidas cautelares contra el Gobierno. Desde 2025, sin embargo, los municipios comenzaron a desistir progresivamente de los litigios.

Con la incorporación de Nueva Galia, el proceso alcanza un nuevo avance: de las 17 localidades que habían iniciado demandas, 15 ya renunciaron a continuar con la vía judicial.