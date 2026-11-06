Poggi designó a José Picco como nuevo ministro de Turismo y Cultura de San Luis

El gobernador Claudio Poggi confirmó este viernes la designación de José Picco como nuevo ministro de Turismo y Cultura de San Luis. El funcionario, que hasta ahora se desempeñaba como director de Calidad y Desarrollo Turístico dentro de la misma cartera, asumirá formalmente sus nuevas funciones durante la próxima semana.

El anuncio fue realizado por el mandatario a través de sus redes sociales, donde destacó la continuidad de las políticas públicas que ya están en marcha y la planificación prevista para la temporada turística.

"El nuevo ministro de Turismo y Cultura de la provincia de San Luis será José Picco, quien ya viene desempeñando el cargo de director de Turismo en dicho Ministerio. La política pública de Turismo sigue su curso tal cual fue lanzada oportunamente para esta temporada. La semana próxima, José asumirá en sus nuevas funciones", comunicó Poggi.

Picco ocupará el lugar que dejó Juan Álvarez Pinto, quien volvió a hacerse cargo de la intendencia de Villa de Merlo el pasado 2 de noviembre, luego de desempeñarse al frente del ministerio durante casi dos años.

La designación también tiene un componente político: Picco fue elegido recientemente presidente del Comité Ejecutivo provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), partido que integra la coalición de gobierno. El gobernador lo había recibido días atrás, luego de su elección al frente de la fuerza.

Al confirmar el nombramiento, Poggi volvió a remarcar el peso de la actividad turística para la economía provincial. "El turismo es un generador de oportunidades de trabajo", sostuvo.

Con este cambio, el Gobierno busca dar continuidad a la gestión del área en la antesala de la temporada de verano, uno de los períodos de mayor movimiento turístico para San Luis.