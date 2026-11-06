Colapinto va por la recuperación en Brasil y corre este domingo a las 14

Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine este fin de semana para disputar el Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

La competencia se desarrollará en el histórico Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, un circuito de 4,309 kilómetros que albergará una carrera de 71 vueltas.

El piloto argentino llega a São Paulo con el objetivo de volver a sumar puntos y recuperar protagonismo después de una seguidilla de carreras sin resultados positivos.

Brasil tendrá además un significado especial para Colapinto, que en distintas oportunidades señaló a Interlagos como uno de sus circuitos preferidos.

La actividad comenzará este viernes 6 de noviembre con la primera práctica libre a las 12:30. La segunda sesión será desde las 16.

El sábado, los pilotos volverán a pista a las 11:30 para la tercera y última práctica antes de la clasificación, programada para las 15.

El momento principal del fin de semana llegará el domingo 8 de noviembre.

La largada del Gran Premio de Brasil está prevista para las 14, hora argentina, siempre que las condiciones climáticas permitan mantener el cronograma original.

Interlagos volverá así a ocupar un lugar central en la definición de la temporada, en la recta final de un calendario que, después de Brasil, continuará con Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Para Colapinto, la cita representa una nueva oportunidad de reencontrarse con los puntos y cerrar con mejores resultados una temporada que ingresa en sus últimas cuatro carreras.

Cronograma del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: 12:30

Práctica libre 2: 16:00

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: 11:30

Clasificación: 15:00

Domingo 8 de noviembre