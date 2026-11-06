Estuvo 14 años preso y lo detuvieron cuando intentaba robar una casa en Flores

Un hombre que había pasado 14 años preso y recuperó la libertad hace apenas diez meses fue detenido nuevamente cuando intentaba ingresar a robar a una vivienda del barrio porteño de Flores.

El episodio ocurrió en la calle Casimiro Recuero al 2800, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 7A observaron al sospechoso mientras manipulaba la cerradura de una casa con una tarjeta.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar a pie.

La fuga duró pocos metros. Los agentes lograron alcanzarlo y detenerlo en las inmediaciones.





Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular, documentación y dinero en efectivo que quedaron incorporados a la investigación.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo de Martín Yadarola, con intervención de la Secretaría 113.

El expediente fue iniciado por tentativa de robo agravado, mientras se intenta determinar si el detenido estuvo involucrado en otros hechos recientes registrados en la zona.

El hombre tiene domicilio en Isidro Casanova, provincia de Buenos Aires, y cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad.

En 2011 había sido detenido en el marco de una investigación por robos cometidos contra tres sucursales bancarias.

Posteriormente recibió una pena unificada de 14 años de prisión, cuyo cumplimiento finalizó el 8 de diciembre de 2025.

Diez meses después de recuperar la libertad, volvió a quedar a disposición de la Justicia por un nuevo intento de robo.