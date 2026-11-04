Investigan el ataque de un grupo de jóvenes contra mujeres trans en Palermo

Un grupo de jóvenes, varios de ellos en bicicleta, atacó a mujeres trans en los Bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, utilizando palos, piedras, conos de tránsito y otros objetos contundentes.

Las agresiones fueron registradas en video por algunos de los propios participantes y posteriormente difundidas en Instagram y TikTok junto con expresiones discriminatorias y burlas hacia las víctimas.

La Justicia porteña ya intervino en el caso. La Unidad de Flagrancia Norte inició actuaciones y la Fiscalía Especializada en Discriminación también abrió una investigación de oficio para identificar a los responsables y determinar cómo se organizó el ataque.

Según la información difundida hasta el momento, al menos seis mujeres resultaron heridas durante los incidentes. Una de las víctimas sufrió lesiones de especial gravedad.

El episodio ocurrió en inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, dentro del Parque Tres de Febrero.

Los videos muestran a jóvenes arrojando objetos y persiguiendo a las mujeres mientras algunas intentaban alejarse del lugar. Entre los elementos utilizados aparecen conos de tránsito, ramas, piedras y partes de bicicletas.

Referentes de organizaciones LGBT sostienen que la agresión habría sido planificada previamente. María Rachid, presidenta de la Federación Argentina LGBT+, afirmó que los atacantes llegaron con elementos preparados para agredir, mientras que la activista Gabriela Ivy estimó que participaron entre 50 y 60 jóvenes.

Uno de los puntos que ahora busca esclarecer la investigación es precisamente si existió una organización previa y qué participación tuvo cada uno de los involucrados.

También se analizan las publicaciones realizadas posteriormente en redes sociales, donde algunos usuarios difundieron imágenes del ataque acompañadas por mensajes transfóbicos y expresiones de celebración.

Un adolescente de 14 años también resultó herido durante los incidentes y fue trasladado al Hospital Fernández con un traumatismo craneoencefálico y un corte superficial, de acuerdo con fuentes de la investigación.

El ataque generó además una fuerte repercusión pública. Artistas como Lali Espósito repudiaron lo ocurrido y cuestionaron la violencia ejercida contra las víctimas.

El caso ocurre pocos días antes de la Marcha del Orgullo prevista en la Ciudad de Buenos Aires y abrió nuevamente el debate sobre los ataques motivados por discriminación contra personas trans.

La investigación continuará ahora con declaraciones de las víctimas, el análisis de cámaras de seguridad y el material publicado en redes sociales, que podría resultar clave para identificar a quienes participaron de las agresiones y establecer si hubo instigadores u organizadores detrás del ataque.