Restringirán la circulación de camiones en rutas nacionales por la visita del Papa

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso restricciones a la circulación de determinados vehículos de carga en rutas nacionales con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La medida alcanza a los vehículos de las categorías N2, N3, O3 y O4 y se aplicará en fechas, horarios, tramos y sentidos específicos vinculados con los desplazamientos previstos durante la agenda oficial del Sumo Pontífice.

La decisión fue establecida a través de la Disposición 370/2026, en el marco del operativo especial de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito preparado para la visita papal.

El Gobierno nacional ya había declarado de interés nacional la visita de León XIV y estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país. Además, el martes 10 será feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 regirá únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Las restricciones buscan reducir el volumen de tránsito pesado en los corredores que estarán afectados por los traslados y las actividades oficiales, con el objetivo de evitar mayores riesgos y facilitar los operativos de seguridad.

La disposición no alcanza a todos los vehículos de carga.

Quedarán exceptuados, entre otros, los transportes de leche y sus derivados, animales vivos, productos frutihortícolas, medicamentos, combustibles y gases destinados a centros sanitarios.

También podrán circular los vehículos afectados a emergencias, asistencia de unidades averiadas o accidentadas, recolección y disposición de residuos, cumplimiento de órdenes judiciales y traslado de sebo, huesos y cueros.

La excepción incluye además a los vehículos destinados exclusivamente a la prensa y a las unidades móviles de medios de comunicación audiovisual.

La fiscalización será coordinada entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Gendarmería Nacional.

La Nación invitó asimismo a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a acompañar la medida y, en caso de considerarlo necesario, establecer restricciones similares dentro de sus propias jurisdicciones.

El operativo forma parte de la organización prevista para la visita de León XIV, programada entre el 8 y el 11 de noviembre, que incluirá actividades en distintos puntos del país y un importante despliegue de seguridad.