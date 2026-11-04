Más de 500 docentes rurales de San Luis celebrarán su día en La Punta

Más de 500 docentes rurales de distintos puntos de San Luis se reunirán este miércoles 4 de noviembre en el Centro de Convenciones de La Punta para celebrar el Día del Maestro Rural Sanluiseño.

La actividad fue organizada por el Gobierno provincial y reunirá a educadores que desempeñan sus funciones en establecimientos del interior, muchos de ellos ubicados en zonas alejadas y con características particulares de enseñanza.

La conmemoración quedó establecida por ley para cada 4 de noviembre, en el marco del Año de la Educación.

Según informó el subdirector de Educación Rural, Pablo Fernández, la convocatoria alcanzó a los 643 docentes rurales de la provincia, mientras que hasta este martes 570 habían confirmado su participación.

El funcionario destacó el rol que cumplen los maestros en las comunidades rurales, donde en muchos casos deben enseñar a estudiantes de diferentes edades y niveles dentro de una misma aula.

A esa tarea se suman las dificultades propias de las distancias, los traslados y las condiciones climáticas que atraviesan numerosos establecimientos del interior provincial.

“El docente rural en San Luis es un pilar comunitario”, expresó Fernández, quien remarcó además la capacidad de adaptación que exige el trabajo en plurigrados y el vínculo que los educadores mantienen con cada comunidad.

La jornada comenzará a las 10:30 con las acreditaciones en el Centro de Convenciones. Los asistentes deberán presentar su DNI físico para completar el ingreso mediante el sistema de identificación dispuesto por la organización.

A las 11:00 está prevista la recepción y desde las 12:00 comenzará el almuerzo.

El encuentro contará además con espectáculos musicales y distintas actividades preparadas especialmente para los docentes.

Desde la organización recomendaron concurrir con anticipación para agilizar el proceso de acreditación ante la cantidad de participantes prevista.

Fernández confirmó también que este miércoles no habrá clases en las escuelas rurales de tercera categoría de personal único alcanzadas por la celebración.

La suspensión permitirá que los docentes de esos establecimientos puedan participar del encuentro, que busca reconocer una tarea educativa atravesada por las distancias, el trabajo en comunidades pequeñas y una fuerte presencia territorial.