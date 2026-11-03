Construirán 132 viviendas en diez localidades de San Luis

El Gobierno de San Luis avanzará con la construcción de 132 nuevas viviendas en diez localidades de la provincia, en el marco del programa Tenemos Futuro.

Los convenios fueron firmados este lunes por el gobernador Claudio Poggi junto a los intendentes de las comunas alcanzadas por esta nueva etapa de la política habitacional.

Las obras comenzarán en los próximos días y estarán distribuidas entre Juan Llerena, Naschel, Concarán, Santa Rosa del Conlara, Villa de Merlo, Villa del Carmen, Luján, Unión, Anchorena y Fortuna.

La mayor cantidad de unidades se construirá en Villa de Merlo, con 22 viviendas. Concarán y Santa Rosa del Conlara tendrán 20 cada una, mientras que Naschel, Luján y Unión sumarán 16 por localidad.

En Villa del Carmen, Anchorena y Fortuna se levantarán seis viviendas en cada caso, mientras que Juan Llerena recibirá cuatro unidades.

El secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, confirmó que hacia fines de noviembre se realizará un nuevo sorteo entre las familias inscriptas.

Los postulantes seleccionados deberán luego atravesar una instancia de validación de datos y documentación antes de avanzar con la adjudicación.

“Todos aquellos que se han inscrito, que salgan sorteados y que puedan validar sus datos, van a poder cumplir el sueño de la casa propia”, señaló Torres.

El funcionario adelantó además que el sorteo incluirá a estas diez localidades y a otras que podrían incorporarse mediante nuevos convenios durante las próximas semanas.

El cronograma oficial prevé que, a comienzos de 2027, las familias beneficiarias puedan realizar las primeras visitas a los predios y conocer la ubicación de las viviendas que les serán asignadas.

Además del impacto habitacional, desde el Gobierno destacaron que la ejecución de las obras generará movimiento económico y contratación de mano de obra en cada una de las localidades.

El intendente de Villa del Carmen, Matías Raboni, remarcó que su localidad atraviesa una tercera etapa de construcción de viviendas durante la actual gestión provincial.

Allí ya se habían ejecutado siete unidades en una primera etapa y seis en una segunda, a las que ahora se sumarán otras seis.

La firma de los acuerdos contó también con la participación de la ministra de Hacienda e Infraestructura Pública, Eugenia Sosa Herrera, y del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain.

Con esta nueva tanda de convenios, la Provincia amplía el alcance del programa Tenemos Futuro y prepara una nueva instancia de adjudicación antes de fin de año.