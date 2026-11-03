Un mes sin Claudia Rodríguez y diez días sin identificar el cuerpo hallado

Pasó un mes desde la última vez que Claudia Andrea Rodríguez, de 37 años, fue vista en la ciudad de San Luis. También se cumplen diez días desde que la Policía encontró restos humanos en un descampado del barrio República.

Dos fechas que coinciden este martes y mantienen abiertos varios interrogantes sobre una investigación que continúa bajo reserva judicial.

La desaparición de Rodríguez fue denunciada por su hermana, Noelia Verón, el 19 de octubre, luego de más de dos semanas sin tener noticias de ella.

Cinco días después, el sábado 24, un perro que llevaba un brazo humano en la boca condujo a la Policía hasta un sector de monte del barrio República. Allí fueron encontrados restos humanos en avanzado estado de descomposición.

Desde entonces, la familia sostiene que el cuerpo podría corresponder a Claudia.

Una de las principales razones es un tatuaje del árbol de la vida ubicado en la zona abdominal, que su hermana reconoció como similar al que tenía la mujer desaparecida.

Sin embargo, a diez días del hallazgo, el Ministerio Público Fiscal todavía no informó públicamente una identificación fehaciente del cuerpo.

La incertidumbre también alcanza a las circunstancias de la muerte.

El 28 de octubre, la Fiscalía informó que los resultados preliminares de la necropsia permitían orientar la investigación hacia una muerte que no se habría producido por causas naturales.

El dato abrió una nueva línea dentro de la causa, aunque hasta el momento no se precisó públicamente qué elementos llevaron a esa conclusión ni si existe una hipótesis concreta de homicidio.

Una muerte considerada no natural puede responder a diferentes circunstancias y, por sí sola, esa calificación no permite afirmar que haya existido un crimen.

Seis allanamientos y nuevas medidas

La investigación tuvo un nuevo avance este lunes, cuando personal del Departamento de Homicidios realizó seis allanamientos en distintos domicilios del barrio República.

Los procedimientos contaron con la presencia de la fiscal de Instrucción Penal con Intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N° 2, Antonella Córdoba, quien está a cargo de la causa.

Una de las viviendas allanadas estaría vinculada a un hombre de apellido Agüero, mencionado por la familia de Claudia como una de las personas que la mujer frecuentaba.

Hasta el momento no se informaron oficialmente los resultados de los operativos ni qué elementos fueron secuestrados durante las medidas.

Tampoco se conocieron precisiones acerca de qué buscan determinar los investigadores a partir de esos procedimientos.

Los comunicados oficiales difundidos hasta ahora informaron sobre la autopsia, el envío de muestras a laboratorios especializados y la posibilidad de una muerte no natural, pero no confirmaron la identidad del cuerpo ni las circunstancias concretas del fallecimiento.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que mantiene bajo reserva parte de la información para preservar a la víctima y a sus familiares y evitar que la difusión de determinados datos pueda perjudicar el avance de la investigación.

Las preguntas que todavía no tienen respuesta

Claudia Rodríguez fue vista por última vez el 3 de octubre.

Según relató su hermana, en otras oportunidades podía ausentarse durante algunos días, pero siempre encontraba la manera de mantener algún tipo de contacto con su familia. Esta vez, la comunicación se interrumpió por completo.

Durante la búsqueda, la Policía realizó procedimientos en viviendas que Claudia solía frecuentar y secuestró prendas que podrían pertenecerle. Su familia también participó de rastrillajes y realizó pedidos públicos para obtener información sobre su paradero.

El hallazgo del 24 de octubre modificó por completo el escenario.

La aparición de restos humanos en el mismo barrio donde se concentraron distintas medidas investigativas reforzó las sospechas de la familia, que pidió una prueba de ADN para establecer definitivamente si el cuerpo pertenece a Claudia.

Diez días después, esa confirmación todavía no fue comunicada públicamente.

Tampoco se conocen los resultados definitivos de los estudios complementarios solicitados después de la autopsia ni qué hipótesis manejan actualmente los investigadores sobre las circunstancias de la muerte.

Mientras esas respuestas siguen pendientes, los seis allanamientos realizados el lunes muestran que la causa continúa activa y que la Justicia profundiza distintas líneas de investigación. La identificación del cuerpo y los resultados de las pericias aparecen ahora como dos de las claves para comenzar a esclarecer qué ocurrió.