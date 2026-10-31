Tragedia vial
Un taxista de 35 años murió tras perder el control en la Autopista Saladillo
Un hombre de 35 años murió este sábado por la madrugada luego de protagonizar un accidente de tránsito en la Autopista Saladillo, a la altura de la localidad homónima. La víctima, que tenía domicilio en la ciudad de San Luis, conducía un Fiat Cronos con licencia de taxi cuando perdió el control del vehículo e impactó contra el cantero central y un poste de iluminación.
El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30, en el kilómetro 53 de la ruta provincial 20. Por motivos que todavía se investigan, el automóvil circulaba de este a oeste cuando se desvió de su trayectoria y chocó contra las estructuras ubicadas en el sector central de la autopista.
A raíz de la violencia del impacto, el conductor murió en el lugar. Personal médico del sistema de salud provincial acudió al sitio y constató el fallecimiento.
En el lugar trabajaron efectivos policiales de Saladillo y La Toma, personal de Policía Científica y agentes del Ente Control de Rutas. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº4 de la Primera Circunscripción Judicial, que busca establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.