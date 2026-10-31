Lisandro Martínez fue expulsado en la derrota del Manchester United ante Chelsea

El Manchester United sufrió una nueva derrota en la Premier League. Cayó 2-0 frente al Chelsea en Stamford Bridge, en un encuentro que tuvo como protagonista negativo a Lisandro Martínez. El defensor argentino fue expulsado en el segundo tiempo tras recibir dos tarjetas amarillas en un lapso de cuatro minutos y quedó señalado por una acción que cambió el desarrollo del partido.

La jugada determinante ocurrió a los 63 minutos. Martínez ya estaba amonestado por una infracción sobre Morgan Rogers cuando, durante un tiro de esquina, golpeó con el brazo a Wesley Fofana en el rostro. El árbitro revisó la acción a través del VAR, sancionó penal y le mostró la segunda amarilla al argentino, que debió abandonar el campo de juego.

Cole Palmer se hizo cargo de la ejecución y convirtió desde los doce pasos a los 64 minutos para establecer el 2-0. Aunque el arquero Senne Lammens llegó a tocar la pelota, no pudo evitar el gol. Así, el United quedó con diez futbolistas y dos tantos de desventaja cuando todavía restaba más de media hora de partido.

Hasta ese momento, Chelsea ya ganaba gracias a Morgan Rogers, quien había abierto el marcador a los 50 minutos. El mediocampista aprovechó una recuperación de Roméo Lavia, avanzó ante la defensa visitante y definió por encima del arquero para poner en ventaja al conjunto londinense.

El equipo de Michael Carrick había tenido oportunidades para adelantarse durante la primera mitad, pero no logró capitalizarlas. Incluso llegó a convertir a través de Matheus Cunha, aunque el tanto fue invalidado por posición adelantada. Después del segundo gol de Chelsea, el Manchester United tuvo dificultades para reaccionar y no consiguió descontar.

En el tramo final, los locales administraron la ventaja y estuvieron cerca de ampliar la diferencia. Estêvão también tuvo oportunidades, mientras que Bryan Mbeumo estrelló un remate en el travesaño durante el tiempo agregado. El marcador, sin embargo, no volvió a modificarse.

Lisandro Martínez, otra vez en el centro de las críticas

La expulsión vuelve a poner al defensor argentino bajo los cuestionamientos en Inglaterra. La acción se produjo apenas dos semanas después de que Martínez quedara envuelto en una polémica por sus declaraciones sobre la política de incorporaciones del Manchester United, en las que había cuestionado las decisiones de la dirigencia.

Luego de mantener una reunión con el entrenador y otros directivos, el futbolista había pedido disculpas por sus dichos y retomado los entrenamientos con normalidad. Sin embargo, su expulsión ante Chelsea volvió a colocarlo en el foco de la discusión sobre el presente del equipo.

Para el conjunto londinense, la victoria representó un resultado importante en Stamford Bridge, mientras que el Manchester United profundizó su mal momento. La derrota aumentó la presión sobre Carrick, cuyo equipo volvió a dejar puntos en una temporada marcada por la irregularidad.