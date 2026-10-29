Tévez confirmó a Messi y Riquelme para su despedida y sueña con sumar a Cristiano Ronaldo

Carlos Tévez empieza a darle forma a uno de los momentos más esperados de su carrera: su partido de despedida en La Bombonera. El exfutbolista de Boca confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme participarán del homenaje previsto para el próximo 20 de diciembre, en el estadio Alberto J. Armando.

La confirmación llegó durante una entrevista con el exdefensor inglés Rio Ferdinand, con quien compartió equipo en el Manchester United. En medio de una charla distendida, el Apache adelantó algunos detalles del encuentro y reveló dos de los nombres más importantes de la convocatoria.

«Messi va a jugar y Riquelme también», aseguró Tévez, ante la sorpresa de su antiguo compañero, quien manifestó su admiración por el ídolo xeneize.

La Bombonera reunirá a figuras de distintas generaciones

El evento llevará el lema «Adiós Apache: de alcanzapelotas a leyenda» y reunirá a futbolistas que compartieron diferentes etapas de la trayectoria del exdelantero, tanto en Boca como en la Selección argentina y en clubes europeos.

Entre los nombres que suenan para participar aparecen Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Ángel Di María, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra. También se menciona a Wayne Rooney y Paul Scholes, antiguos compañeros de Tévez en el Manchester United.

Sin embargo, no todos estos nombres cuentan con confirmación oficial. Por el momento, Messi y Riquelme son las dos figuras que el propio Tévez anunció durante la entrevista.

¿Cristiano Ronaldo jugará en la despedida?

Una de las grandes incógnitas es la posible presencia de Cristiano Ronaldo. El portugués compartió vestuario con Tévez durante su etapa en el Manchester United y ambos mantienen una relación de respeto.

El Apache ya había manifestado públicamente su intención de convocarlo. «A Cristiano lo voy a buscar yo», bromeó tiempo atrás durante una participación en el canal de streaming Olga.

La posibilidad de que el delantero de Al Nassr viaje a la Argentina genera expectativa entre los hinchas. De acuerdo con el calendario mencionado por medios deportivos, el equipo saudí finalizaría sus compromisos de 2026 a mediados de diciembre y retomaría la competencia oficial en febrero de 2027.

De todos modos, la participación de Cristiano Ronaldo todavía no está confirmada.

Cuándo será el partido despedida de Carlos Tévez

El homenaje se realizará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera, cuatro años después de que Tévez anunciara su retiro del fútbol profesional, en junio de 2022.

La jornada buscará reunir a compañeros, amigos y referentes de los distintos equipos en los que jugó el delantero, además de ofrecerle una última oportunidad de compartir la cancha con varias de las figuras que marcaron su trayectoria.

Con Messi y Riquelme confirmados, la expectativa ahora está puesta en los próximos anuncios y en la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se sume a una despedida que promete reunir a grandes nombres del fútbol mundial.