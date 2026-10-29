Comenzó el asfaltado del Autódromo de Buenos Aires y crece la expectativa por la Fórmula 1

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires comenzó una etapa clave de su remodelación con el inicio de los trabajos de asfaltado de la pista. La intervención forma parte de un ambicioso proyecto de modernización que apunta a recuperar el protagonismo internacional del histórico escenario del automovilismo argentino.

Después de varias semanas de ensayos técnicos en distintos sectores del circuito, la pavimentación comenzó en la recta opuesta. Las pruebas previas permitieron evaluar la mezcla asfáltica, calibrar los equipos y capacitar a los operarios antes de avanzar sobre la superficie principal.

La renovación está orientada, en una primera instancia, al regreso del MotoGP, previsto para el 9, 10 y 11 de abril de 2027, después de 28 años de ausencia en el circuito porteño. Al mismo tiempo, las obras forman parte del proyecto para que Buenos Aires vuelva a recibir una fecha de la Fórmula 1.

Una obra que utilizará 43.000 toneladas de asfalto

La repavimentación contempla la colocación de unas 43.000 toneladas de asfalto, distribuidas en tres capas para alcanzar las condiciones técnicas requeridas por las competencias internacionales.

La primera capa, que ya se encuentra en ejecución, tendrá ocho centímetros de espesor y funcionará como base. Luego se aplicará una capa intermedia de cinco centímetros y, finalmente, una superficie de rodamiento de cuatro centímetros.

Para garantizar la precisión del trabajo, Autopistas Urbanas (AUSA), responsable de la obra, incorporó el sistema tecnológico SmoothRide. Esta herramienta combina escaneo tridimensional, procesamiento digital de datos y controles automatizados que permiten adaptar la pavimentación a las características de cada sector de la pista.

El procedimiento busca conseguir una superficie uniforme y ajustada al diseño del trazado, además de reducir errores y evitar trabajos adicionales.

El sueño de la Fórmula 1 en Buenos Aires

La remodelación también contempla modificaciones en el trazado, nuevos boxes, mejoras en los accesos y la construcción de infraestructura para equipos, espectadores y organización de las carreras.

Entre los cambios más importantes se encuentra una nueva horquilla, diseñada dentro del proyecto de adaptación del circuito a las exigencias de la Fórmula 1. También se construye un túnel en la zona de la curva 1 para mejorar la circulación interna del predio.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó su expectativa de que la transformación permita que la Ciudad vuelva a recibir a la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, el regreso de la Fórmula 1 todavía no tiene una fecha confirmada y dependerá de las gestiones correspondientes y de los acuerdos necesarios para ingresar al calendario internacional.

Mientras tanto, el objetivo inmediato es completar las obras necesarias para el regreso del MotoGP en 2027. El avance del asfaltado representa un paso importante en esa dirección y alimenta la expectativa de que el circuito porteño vuelva a albergar grandes acontecimientos del deporte motor mundial.