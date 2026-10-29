Hallaron el celular de Nancy Godoy y la autopsia podría revelar cómo murió la docente

La investigación por la muerte de Nancy Godoy, la docente de 52 años que había desaparecido en Corrientes, sumó una prueba que podría resultar determinante. La Policía encontró su teléfono celular dentro de un bolso ubicado cerca del lugar donde fue hallado su cuerpo, en una zona rural del departamento de Esquina.

El hallazgo se conoció este jueves 29 de octubre, mientras los especialistas del Instituto Médico Forense de la capital correntina comenzaron la autopsia para establecer las circunstancias de la muerte.

Godoy había sido encontrada sin vida el miércoles, después de varias semanas de búsqueda. Su cuerpo estaba semisumergido en un sector de difícil acceso de la estancia El Curupí.

El celular podría aportar pistas sobre sus últimas horas

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el dispositivo fue secuestrado junto con otras pertenencias y quedó a disposición de los investigadores.

Los peritos buscarán recuperar información que permita reconstruir las últimas comunicaciones y movimientos de la docente, así como establecer si existen elementos relevantes para esclarecer lo ocurrido.

El teléfono adquiere especial importancia porque la zona donde apareció el cuerpo presenta dificultades de acceso y escasa cobertura de comunicaciones.

Por el momento, no se difundieron resultados de las pericias.

Comenzó la autopsia para determinar la causa de muerte

En paralelo, este jueves por la mañana comenzó la autopsia en el Instituto Médico Forense de Corrientes.

Los especialistas intentarán determinar la causa y la fecha aproximada de la muerte, además de establecer si existen lesiones u otros indicios relevantes para la investigación.

La causa se investiga bajo la hipótesis de un femicidio, aunque los resultados forenses serán fundamentales para precisar qué ocurrió con la docente.

Por el caso hay cinco personas detenidas, cuatro de ellas acusadas por su presunta participación en el crimen y una quinta por falso testimonio.

Paro nacional docente y una nueva marcha para pedir justicia

El hallazgo del cuerpo de Godoy provocó una fuerte conmoción en la comunidad educativa.

Este jueves se desarrolla un paro nacional docente y una jornada de duelo, mientras familiares, amigos, vecinos y colegas participan de una nueva movilización en Esquina para reclamar el esclarecimiento del caso.

La investigación continúa con el análisis de las pruebas recolectadas y las actuaciones judiciales destinadas a determinar las responsabilidades de los acusados.