Un apostador ganó más de $1.080 millones en el Quini 6 y hubo otros dos premios millonarios

El Quini 6 dejó tres nuevos premios millonarios en el sorteo 3421 realizado este miércoles 28 de octubre en la sede de la Lotería de Santa Fe.

El premio más importante apareció en la modalidad Revancha, donde un único apostador acertó los seis números y se llevó exactamente $1.080.516.153,60. La apuesta ganadora fue realizada en la localidad bonaerense de Bosques.

Los números que le permitieron quedarse con el pozo fueron 22, 26, 35, 42, 43 y 45.

Los números ganadores del Quini 6

En el Tradicional salieron:

06 – 25 – 34 – 36 – 38 – 45

No hubo ganadores con seis aciertos y quedó vacante un pozo de $1.100 millones. Cuatro apostadores acertaron cinco números y recibirán $10.273.986 cada uno.

En La Segunda, los números fueron:

09 – 19 – 26 – 29 – 33 – 44

Tampoco hubo seis aciertos, por lo que quedó vacante un premio superior a $1.504 millones. Trece jugadores acertaron cinco números y obtuvieron $3.161.226,46 cada uno.

Un ganador se llevó la Revancha

La combinación de la Revancha fue:

22 – 26 – 35 – 42 – 43 – 45

En este caso sí hubo un ganador con los seis aciertos.

El apostador recibirá $1.080.516.153,60, convirtiéndose en el gran ganador de la noche.

Dos premios de más de $184 millones

En el Siempre Sale aparecieron:

20 – 22 – 26 – 35 – 36 – 37

No hubo apuestas con seis aciertos, pero sí dos jugadores con cinco números correctos, que recibirán $184.382.730 cada uno.

El sorteo también incluyó el Premio Extra, donde hubo 369 ganadores, con un premio de $542.005,42 para cada uno.

Con los pozos del Tradicional y La Segunda nuevamente vacantes, el Quini 6 acumulará una importante suma para el próximo sorteo. La estimación inicial ubica el total en torno a $4.750 millones.

El próximo sorteo se realizará el domingo, nuevamente a las 21:15 en la sala oficial de la Lotería de Santa Fe.