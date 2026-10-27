La industria nacional cayó 3,4% en septiembre y acumula nueve meses sin recuperación

La industria manufacturera volvió a mostrar señales de debilidad en septiembre y continúa sin consolidar una recuperación. Según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción cayó un 3,4% interanual y un 0,2% respecto de agosto, en un escenario marcado por resultados dispares entre las distintas actividades.

Con este desempeño, el sector acumuló una baja del 2,8% entre enero y septiembre en comparación con el mismo período de 2025. Además, el nivel de producción se ubicó un 11% por debajo de los registros de 2022 y 2023, una brecha que refleja las dificultades de la actividad para recuperar el terreno perdido.

El relevamiento, procesado por la Agencia Noticias Argentinas, muestra que el retroceso no afecta de la misma manera a todas las ramas industriales. Mientras algunos segmentos registraron mejoras mensuales, otros volvieron a caer y continúan con resultados negativos en el acumulado anual.

Construcción, metales y petróleo, con resultados dispares

Entre los indicadores vinculados con la construcción, la venta de insumos cayó un 1% en septiembre, mientras que los despachos de cemento crecieron un 14%. La mejora del cemento estuvo impulsada principalmente por los envíos a granel, asociados a obras de mayor escala, y por una mayor demanda.

Sin embargo, ambos indicadores todavía muestran retrocesos en la comparación acumulada con 2025: la venta de insumos registra una baja del 1,5% y los despachos de cemento, del 3%. Además, se mantienen más de un 25% por debajo de los niveles de 2022.

En el sector de metales básicos también hubo diferencias. La producción de acero disminuyó un 4% respecto de agosto, mientras que la de aluminio primario creció en la misma proporción. Pese a esa evolución mensual, ambas actividades mantienen un balance positivo frente a los primeros nueve meses del año pasado, aunque el acero continúa por debajo de sus registros de 2022.

La refinación de petróleo, por su parte, cayó un 5% mensual. Aun así, conserva uno de los desempeños más favorables del año, con un crecimiento acumulado del 6% frente a 2025 y un nivel de actividad un 16% superior al de 2022.

Alimentos y bebidas muestran algunas mejoras

Dentro de la industria alimenticia, varios rubros registraron avances en septiembre. La producción de bebidas creció un 8,5% respecto de agosto, la faena vacuna aumentó un 3,3%, la porcina subió un 1,9% y la producción láctea avanzó un 0,4%.

La excepción fue la molienda de oleaginosas, que retrocedió un 5% mensual. En conjunto, el sector de alimentos y bebidas se mantiene estable en el acumulado del año frente a 2025, aunque con diferencias entre las actividades que lograron mejorar sus registros y aquellas que todavía no muestran una recuperación sostenida.

Los datos reflejan un escenario industrial heterogéneo, en el que algunas ramas consiguen sostener o ampliar su producción, mientras otras continúan condicionadas por las caídas registradas durante los últimos meses.

El balance de septiembre vuelve a poner de manifiesto las dificultades de la industria para afianzar una mejora generalizada. La caída interanual, el retroceso mensual y la distancia respecto de los niveles de años anteriores muestran que el sector sigue atravesando un período de contracción.

Aunque algunas actividades presentan resultados positivos, esas mejoras no alcanzan para revertir el desempeño del conjunto manufacturero. La evolución de los próximos meses será clave para determinar si la industria logra estabilizar su producción o si las dificultades actuales se prolongan hacia el cierre de 2026.