Día de Muertos de las Mascotas, una fecha para recordar a esos compañeros que dejaron huella

Hay ausencias que se sienten en los pequeños detalles: el lugar donde dormían, el ruido de sus patas al acercarse o la costumbre de esperar detrás de una puerta. Para quienes compartieron su vida con una mascota, despedirse no significa olvidar. Este martes 27 de octubre se conmemora el Día de Muertos de las Mascotas, una fecha que invita a recordar a esos compañeros que dejaron una huella imborrable en sus hogares.

La tradición tiene sus raíces en México y, con el paso de los años, se extendió a distintos países de América Latina. Está vinculada con las celebraciones del Día de Muertos y propone dedicar una jornada especial a los perros, gatos, aves, conejos y otros animales que acompañaron a sus familias.

Según la creencia popular, durante la noche del 27 de octubre las almas de las mascotas fallecidas regresan simbólicamente a sus hogares para reencontrarse con quienes las quisieron. La tradición sostiene que permanecen hasta la madrugada del día siguiente, antes de continuar su camino.

Más allá de las creencias espirituales, la fecha se convirtió en una oportunidad para expresar el cariño y recordar las experiencias compartidas. Porque una mascota no es solamente un animal de compañía: para muchas personas es parte de la rutina, de los momentos felices y también de los días difíciles.

Cómo homenajear a las mascotas que ya no están

Una de las costumbres más extendidas consiste en preparar un pequeño altar en algún rincón de la casa. No hace falta que sea elaborado ni que siga reglas estrictas: lo importante es que represente el vínculo que existió con ese compañero.

Entre los elementos que suelen incluirse están:

Una fotografía: para recordar su mirada y los momentos compartidos.

Sus juguetes, el collar o una manta: objetos cotidianos que conservan parte de su historia.

Su comida o golosina favorita: un gesto simbólico para recibirlo, según la tradición.

Velas y flores: elementos que representan la luz, el cariño y el camino de regreso.

Un recipiente con agua: como símbolo de bienvenida.

Cada familia puede adaptar el homenaje a su manera. Algunas eligen reunir recuerdos, otras visitan el lugar donde descansan sus mascotas y muchas simplemente dedican un momento a mirar fotografías y contar anécdotas.

Un vínculo que permanece en el recuerdo

La pérdida de un animal querido puede dejar un vacío profundo. El vínculo construido a través de los años, la compañía cotidiana y el afecto compartido hacen que su ausencia se sienta de una manera muy particular.

Por eso, el Día de Muertos de las Mascotas también ayuda a reconocer ese duelo y a darle un espacio. Recordarlas no significa quedarse en la tristeza, sino valorar lo que significaron y el lugar que ocuparon en la vida de quienes las acompañaron.

Este 27 de octubre, la tradición propone abrir simbólicamente las puertas del hogar y volver a esos recuerdos que siguen despertando una sonrisa, incluso entre lágrimas. Porque el tiempo puede cambiar las rutinas, pero no borra la marca que deja un compañero querido.