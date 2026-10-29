La temperatura sube en San Luis y la máxima llegará a los 28 grados este jueves

El calor comenzará a ganar terreno este jueves en San Luis, con un marcado ascenso de la temperatura y una máxima promedio que podría alcanzar los 28 grados.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó una jornada algo inestable, aunque con condiciones agradables en buena parte de la provincia.

El cielo permanecerá entre mayormente despejado y parcialmente nublado, con la posibilidad de algunas precipitaciones puntuales durante la segunda mitad del día.

Dónde podrían registrarse lluvias

La inestabilidad estará concentrada principalmente en la región noreste y las sierras centrales.

Según el organismo provincial, desde el mediodía podrían desarrollarse lluvias y eventuales tormentas aisladas en esos sectores.

No se espera, por el momento, un escenario de precipitaciones generalizadas para toda la provincia.

Durante las primeras horas tampoco se descarta la aparición de neblinas en la región centro-este, que tenderán a disiparse con el avance de la mañana.

Una tarde mucho más cálida

Las temperaturas mínimas promediarán los 10 grados, mientras que durante la tarde el termómetro alcanzará valores cercanos a los 28 grados.

El ascenso ya comienza a reflejarse en distintas localidades y marca una transición hacia condiciones más propias de la primavera avanzada.

En Villa Mercedes, la REM prevé una máxima cercana a los 27 grados, con cielo despejado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche.

En la ciudad de San Luis también se espera una jornada cálida, después de que el miércoles la temperatura máxima alcanzara los 28 grados en la estación del aeropuerto provincial.

Viento leve y algunas ráfagas

El viento soplará predominantemente desde el cuadrante este, con velocidades de entre 6 y 18 kilómetros por hora.

La REM indicó que podrán registrarse algunas ráfagas, especialmente durante los momentos de mayor inestabilidad.

Cómo seguirá el tiempo

Para el viernes se mantendrán las temperaturas elevadas, con mínimas cercanas a los 12 grados y máximas nuevamente alrededor de los 28 grados.

Sin embargo, aumentará la inestabilidad y podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas desde las primeras horas del día.

El sábado continuará un escenario similar, mientras que para el domingo la REM anticipa un mayor deterioro, con probabilidad de lluvias y tormentas en distintos puntos de la provincia y una baja de la temperatura máxima hacia los 25 grados.

San Luis tendrá así un jueves mayormente agradable y más cálido, aunque con un ojo puesto en el noreste y las sierras, donde la inestabilidad podría dejar chaparrones o tormentas aisladas durante la tarde.