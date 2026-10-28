El buen tiempo vuelve a San Luis y la máxima rondará los 25 grados

El tiempo mejora este miércoles en San Luis después de una jornada marcada por las lluvias y la inestabilidad.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó buenas condiciones generales, ascenso de las temperaturas y cielo entre despejado y parcialmente nublado durante gran parte del día.

La mañana comenzó fresca en distintos puntos de la provincia, aunque con una recuperación progresiva de la temperatura hacia el mediodía y la tarde.

Las máximas se moverán alrededor de los 23 a 25 grados en gran parte del territorio, con registros que podrían ser superiores en algunas localidades. Para la estación del Aeropuerto de San Luis, por ejemplo, la REM anticipa hasta 27 grados.

Menos nubes y pocas chances de lluvia

El cielo permanecerá mayormente despejado durante buena parte de la jornada.

No se esperan precipitaciones generalizadas, aunque algunos sectores podrían presentar intervalos nubosos y chaparrones aislados, especialmente hacia zonas puntuales del territorio provincial.

En la ciudad de San Luis, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada sin lluvias significativas, con una máxima cercana a los 24 grados.

Para Villa Mercedes, el pronóstico anticipa condiciones parcialmente nubladas, una máxima cercana a los 26 grados y sin probabilidades relevantes de precipitaciones durante este miércoles.

El viento será de direcciones variables y, en términos generales, se mantendrá entre intensidad leve y moderada.

El jueves seguirá el buen tiempo

Las condiciones se mantendrían similares durante el jueves 29.

La REM anticipa cielo parcialmente nublado y un nuevo ascenso de las temperaturas, con mínimas cercanas a los 10 grados y máximas promedio alrededor de los 25.

El viento comenzará a predominar del sector noreste y podría presentar algunas ráfagas fuertes durante distintos momentos de la jornada.

Para el viernes aparece nuevamente cierta inestabilidad, con probabilidades de precipitaciones y temperaturas que continuarían en ascenso, con máximas cercanas a los 27 grados.

Después de las lluvias del martes, San Luis tendrá así una pausa en la inestabilidad, con una jornada más agradable, aumento de la temperatura y mejores condiciones para las actividades al aire libre.