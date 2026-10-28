Horror en España: ya son 64 los muertos por el choque de dos trenes

Una tragedia ferroviaria conmociona a España. Al menos 64 personas murieron y más de 80 resultaron heridas este miércoles 28 de octubre, luego de que dos trenes de alta velocidad chocaran cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:54, hora local, en un tramo de la línea que conecta Madrid con Andalucía. Las formaciones involucradas pertenecen a Renfe, la empresa ferroviaria estatal, y a Iryo, un operador privado.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales cayeron por un terraplén. La magnitud del siniestro obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

Cómo ocurrió el accidente

Según las primeras informaciones difundidas por la Agencia Noticias Argentinas, un tren AVE de Renfe habría impactado por detrás a una formación de Iryo que se encontraba detenida sobre las vías.

Las circunstancias que provocaron la detención del segundo tren todavía son materia de investigación.

El choque se produjo entre las localidades de Mora y Orgaz, en las inmediaciones de Urda, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

Tras la colisión, numerosos pasajeros quedaron atrapados en los vagones, mientras otros lograron salir por sus propios medios.

Más de 60 muertos y un operativo de rescate

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó que la cantidad de fallecidos ascendía a aproximadamente 64 y advirtió que el balance podría incrementarse.

En el lugar trabajan bomberos, efectivos de Protección Civil, personal sanitario y unidades especializadas de emergencia.

También fueron movilizados helicópteros y ambulancias para trasladar a los heridos a distintos centros hospitalarios.

Las tareas de rescate continúan entre los vagones destruidos, mientras las autoridades intentan establecer el número definitivo de víctimas.

Pedro Sánchez expresó su conmoción

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su pesar por el accidente y aseguró que mantiene contacto permanente con las autoridades encargadas del operativo.

El mandatario suspendió actividades previstas para este miércoles y destacó el trabajo de los equipos de emergencia.

El rey Felipe VI también transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas.

Como consecuencia del siniestro, quedó interrumpida la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras se realizan las tareas de rescate y se evalúan los daños en la infraestructura.

Las autoridades españolas investigan las causas de la colisión y mantienen el operativo ante la posibilidad de que aumente el número de fallecidos.