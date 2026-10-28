El dólar blue sigue en $1.575 y los financieros arrancan en baja este miércoles

El mercado cambiario abrió este miércoles 28 de octubre con estabilidad en el dólar blue y el oficial, pero con bajas en las principales cotizaciones financieras.

El dólar blue se mantiene en $1.555 para la compra y $1.575 para la venta, sin variaciones respecto de la jornada anterior. En el Banco Nación, el oficial continúa en $1.510 para la compra y $1.560 para la venta.

La diferencia entre ambos valores vendedores quedó reducida a apenas $15, con una brecha cercana al 1%.

La principal novedad de la mañana aparece en el dólar MEP y el contado con liquidación.

El MEP cayó y quedó prácticamente al nivel del oficial

El dólar MEP cotiza a $1.558,94 para la compra y $1.560,16 para la venta, con una baja del 0,82%.

De esta manera, el dólar utilizado para operar dentro del mercado financiero local quedó prácticamente alineado con la cotización minorista del Banco Nación.

El movimiento contrasta con los valores registrados durante la jornada anterior, cuando el MEP se ubicaba por encima de los $1.570.

El CCL bajó de los $1.660

El contado con liquidación también arrancó la rueda con retroceso.

El CCL se ubica en $1.652,53 para la compra y $1.659,70 para la venta, con una caída del 1,10%.

Pese a la baja, continúa siendo la cotización financiera más elevada y conserva una diferencia cercana a los $100 frente al dólar oficial y al MEP.

El descenso resulta significativo después de que durante las últimas ruedas el contado con liquidación llegara a operar por encima de los $1.680.

El mayorista se mantiene cerca de $1.557

Para el mercado mayorista, la referencia informada para este miércoles es de $1.556,90 para la venta.

La cotización continúa lejos del techo de la banda cambiaria establecido para la jornada, que se ubica en $1.947,79.

El Banco Central, en tanto, viene acumulando compras de divisas durante octubre. Hasta el martes sumaba adquisiciones por US$1.252 millones durante el mes, mientras las reservas internacionales se ubicaban alrededor de los US$50.580 millones.

Cómo cotiza el dólar este miércoles

Dólar blue

Compra: $1.555

Venta: $1.575

Dólar Banco Nación

Compra: $1.510

Venta: $1.560

Dólar MEP

Compra: $1.558,94

Venta: $1.560,16

Dólar CCL

Compra: $1.652,53

Venta: $1.659,70

Dólar mayorista

Venta: $1.556,90

Dólar tarjeta

Venta: $2.028

La primera foto cambiaria del miércoles muestra así una fuerte convergencia entre el oficial, el blue y el MEP, mientras el CCL continúa operando por encima del resto pese a la baja de la mañana.

El mercado seguirá de cerca durante la rueda si el retroceso de los dólares financieros se consolida o si vuelve la volatilidad que caracterizó a las últimas jornadas.