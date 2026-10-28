Un AVE chocó contra un Iryo en Toledo y hay al menos 30 muertos

Al menos 30 personas murieron este miércoles tras el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia española de Toledo, en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España en los últimos años.

El siniestro ocurrió a las 8:54, hora local, en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Andalucía, entre Mora, Orgaz y Urda. Un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un convoy de Iryo que se encontraba detenido sobre la vía.

Como consecuencia del impacto, dos vagones del Iryo descarrilaron y varios coches resultaron severamente dañados. Las tareas de rescate continuaban varias horas después del choque y las autoridades advirtieron que el número de fallecidos podría aumentar.

Más de 500 pasajeros viajaban en los dos trenes

Según los datos difundidos por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en el Iryo viajaban 147 pasajeros, entre ellos un bebé, mientras que el AVE transportaba a otras 397 personas.

En total, 544 pasajeros se encontraban a bordo de ambos convoyes al momento del accidente.

Los servicios sanitarios montaron puestos de atención para clasificar y asistir a los heridos y comenzaron las derivaciones hacia hospitales de Toledo, Alcázar de San Juan y otros centros de la región.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó a las 9:15 el Plan Territorial de Emergencia (PLATECAM) en situación operativa 1 y desplegó bomberos, Protección Civil, helicópteros sanitarios, ambulancias y equipos de apoyo psicológico.

La Unidad Militar de Emergencias también se incorporó a las tareas de rescate.

Investigan qué provocó el choque

Las causas todavía no fueron establecidas oficialmente.

Las primeras investigaciones analizan una posible falla en el sistema de señalización y las decisiones tomadas mientras ese sistema funcionaba de manera manual. Algunas fuentes vinculadas con la investigación apuntaron a una posible orden incorrecta que habría permitido que el AVE continuara su marcha cuando el Iryo permanecía detenido en la vía.

Sin embargo, Adif no informó todavía una conclusión definitiva sobre las causas y mantiene abiertas las investigaciones sobre la secuencia exacta del accidente.

Por ese motivo, cualquier hipótesis sobre un error humano permanece por ahora en carácter preliminar.

La línea Madrid-Andalucía quedó paralizada

Adif suspendió la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y todos los trenes que utilizaban ese corredor quedaron detenidos en distintas estaciones.

El administrador ferroviario habilitó puntos especiales de atención para afectados en Madrid-Puerta de Atocha, Sevilla-Santa Justa, Córdoba y Málaga.

Renfe activó además su plan de asistencia a víctimas y familiares y puso a disposición el teléfono 900 10 10 20, mientras Iryo habilitó el 900 001 403.

El accidente mantiene movilizados a centenares de efectivos y obligó a reorganizar buena parte de la circulación ferroviaria entre el centro y el sur de España.

Mientras continúan las tareas entre los vagones dañados, las autoridades concentran ahora los esfuerzos en rescatar a las víctimas, atender a los heridos e identificar qué ocurrió en los minutos previos a la colisión.