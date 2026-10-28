El abuelo de Guadalupe Lucero seguirá preso por otros 45 días por dos causas de delitos sexuales

La Justicia de San Luis confirmó que Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe Belén Lucero Cialone, continuará detenido durante otros 45 días en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras avanzan dos investigaciones por presuntos delitos contra la integridad sexual de menores de edad.

La resolución fue adoptada este martes por un Tribunal del Colegio de Jueces, que rechazó el planteo presentado por la defensa del imputado contra la decisión del juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada.

Los magistrados consideraron que persisten riesgos procesales que justifican mantener la prisión preventiva, especialmente por la gravedad de las acusaciones, la situación de vulnerabilidad de las presuntas víctimas y el avance de las investigaciones.

Las dos causas por las que está imputado

Roque Lucero enfrenta dos expedientes judiciales en los que ya se formularon cargos.

En abril de 2026 fue imputado por el delito de abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante, en una causa que tiene como presunta víctima a una niña con discapacidad intelectual.

Posteriormente, el 7 de septiembre, la Fiscalía de Género N° 2 le formuló nuevos cargos por exhibiciones obscenas agravadas por la edad de la víctima.

En este segundo expediente se lo acusa de haber realizado actos de contenido sexual frente a una niña que tenía entre 7 y 8 años. Según la investigación, los episodios se habrían repetido en distintas oportunidades.

Fue en el marco de esta última causa que se ordenó inicialmente su prisión preventiva.

La tercera denuncia que generó controversia

Uno de los principales puntos de discusión durante la audiencia fue la existencia de una tercera denuncia por presunto abuso sexual contra una menor, incorporada recientemente a la investigación.

El juez de Garantía había considerado esa presentación entre los fundamentos para extender la detención.

Sin embargo, el Tribunal cuestionó que se utilizara una denuncia todavía en etapa preliminar y sin formulación de cargos para justificar un mayor riesgo procesal.

Los magistrados entendieron que esa presentación, por sí sola, no constituye un fundamento suficiente para agravar una medida cautelar.

De todos modos, concluyeron que las dos causas con imputaciones formalizadas aportaban elementos suficientes para mantener la prisión preventiva.

Qué dijeron la defensa y la querella

El abogado defensor Héctor Zavala Agüero sostuvo que el Tribunal reconoció parte de sus cuestionamientos sobre la tercera denuncia, aunque no hizo lugar al pedido de modificar la situación de detención de su cliente.

También consideró excesiva la extensión de la medida y afirmó que las investigaciones están en condiciones de avanzar hacia un juicio oral.

Por su parte, la abogada querellante Soledad Poma de Otaegui respaldó la continuidad de la prisión preventiva al considerar que persisten riesgos procesales y que las causas podrían encaminarse hacia una instancia de juicio.

La resolución fue adoptada por un Tribunal presidido por Eugenia Zabala Chacur e integrado por Adriana Lucero Alfonso y Ariel Parrillis.

Con esta decisión, Roque Lucero permanecerá detenido otros 45 días mientras continúa el proceso judicial. Las imputaciones todavía no constituyen una declaración de culpabilidad y el acusado conserva su presunción de inocencia.