Hallaron muerta a Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes, y hay cinco acusados

La búsqueda de Nancy Godoy tuvo un desenlace trágico. La docente de 52 años que permanecía desaparecida desde principios de octubre en Corrientes fue encontrada sin vida este miércoles 28 de octubre.

El hallazgo se produjo en la zona rural del departamento de Esquina, donde las fuerzas de seguridad desarrollaban operativos para dar con su paradero.

La mujer se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupí.

Su desaparición había generado una intensa investigación judicial que, incluso antes del hallazgo, ya se encontraba caratulada como un presunto femicidio.

Cinco acusados y tres imputados por femicidio

Por el caso permanecen detenidos Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados por el delito de femicidio.

A Zarza y Sandoval se les dictó prisión preventiva sin plazo.

También están acusados Rosa Leguizamón, imputada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, investigado por falso testimonio.

La investigación busca establecer qué ocurrió con la docente y determinar las responsabilidades individuales de las personas involucradas.

Las pruebas que encontraron cerca de la escuela

Durante los rastrillajes, la Policía de Corrientes encontró prendas de vestir quemadas en una construcción rural donde residía Ireneo Zarza, uno de los principales sospechosos.

El lugar está ubicado a unos 150 metros de la escuela en la que trabajaba Godoy.

Los elementos fueron secuestrados para realizar pericias que permitan determinar si pertenecían a la víctima y si aportan información sobre las circunstancias de su desaparición.

La Fiscalía también reunió testimonios y otros elementos de prueba para reconstruir los últimos movimientos de la docente.

La investigación continúa

El martes, un día antes del hallazgo, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes había confirmado que la búsqueda seguía activa, pese a que la causa ya se investigaba bajo la hipótesis de femicidio.

Con la localización del cuerpo, las pericias forenses serán fundamentales para establecer las circunstancias y la causa de la muerte.

El caso provocó una profunda conmoción en la comunidad educativa de Corrientes, mientras la Justicia continúa trabajando para esclarecer lo sucedido.