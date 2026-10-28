El Policlínico de Villa Mercedes suma sectores renovados con una inversión de $5.800 millones

La reconstrucción del Policlínico Regional ‘Juan Domingo Perón’ de Villa Mercedes continúa sumando avances. El Gobierno provincial informó que dos sectores del primer piso se encuentran en la etapa final de renovación, mientras siguen las intervenciones en otras dependencias del centro de salud.

Los trabajos forman parte de una inversión superior a los $5.800 millones y comprenden una superficie de 3.500 metros cuadrados, con el objetivo de modernizar la infraestructura hospitalaria y mejorar las condiciones de atención.

Internación y Endoscopía, en la etapa final

Según informó la Dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas, en el Sector 1 de Internación se realizaron tareas de limpieza general, retoques de pintura, pulido de pisos y ajustes en las instalaciones eléctricas y los artefactos sanitarios.

También se completó la colocación de cartelería interior, uno de los últimos detalles previstos en ese espacio.

En el área de Endoscopía, los trabajos incluyeron terminaciones en los revestimientos vinílicos, limpieza y la instalación de una puerta de ingreso automatizada.

Estas intervenciones forman parte de la renovación de los espacios destinados a la atención y permanencia de pacientes.

Continúan las obras en otras salas de internación

Mientras algunos sectores atraviesan sus últimos ajustes, la segunda etapa de las salas de internación mantiene distintos frentes de obra.

Las cuadrillas avanzan con demoliciones, retiro de instalaciones antiguas, modificaciones de ambientes y refuerzos estructurales.

En el ala oeste ya comenzaron las tareas de terminación, mientras que en otras dependencias se ejecutan tabiques divisorios y cielorrasos.

Avances en los ascensores y la conexión con áreas críticas

Otro de los trabajos se concentra en el núcleo de ascensores del establecimiento.

Está previsto completar durante esta semana la colocación de sus puertas. Además, ya finalizó el cielorraso del hall distribuidor que conecta el ascensor con los quirófanos y la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

La intervención busca mejorar la circulación interna y la conexión entre sectores fundamentales para el funcionamiento hospitalario.

Con estos avances, el Gobierno provincial continúa el proceso de reconstrucción y modernización del Policlínico de Villa Mercedes, uno de los principales centros de atención sanitaria de la región.