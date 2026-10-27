Poggi y Gastón Pauls firmaron un acuerdo para fortalecer la prevención de adicciones en San Luis

El gobernador Claudio Poggi recibió este martes al actor Gastón Pauls, fundador de la organización La Casa de la Cultura de la Calle (CACUCA), y firmó un convenio para fortalecer las políticas de prevención de adicciones y el abordaje de la salud mental en San Luis.

El encuentro se desarrolló en el despacho del Mandatario y contó con la participación de los ministros de Salud, Teresa Nigra; Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini; Educación, Guillermo Araujo; Seguridad, Nancy Sosa; y el director del Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA), Darío Pantano.

El acuerdo forma parte del proyecto nacional “25 firmas”, impulsado por la fundación que preside Pauls, mediante el cual se invita a los gobernadores, al jefe de Gobierno porteño y al Presidente a asumir compromisos frente a los consumos problemáticos.

San Luis es la octava jurisdicción en sumarse

Tras la firma, Pauls destacó el trabajo que desarrolla la Provincia en materia de prevención y asistencia.

“No es tan común en muchos lugares de la Argentina que se trabaje tan seriamente”, expresó el actor, quien agradeció el compromiso de Poggi y de los equipos provinciales.

Por su parte, la ministra Nigra confirmó que San Luis es la octava jurisdicción del país en incorporarse a la iniciativa.

La funcionaria explicó que el convenio contempla acciones preventivas relacionadas no solamente con el consumo de sustancias, sino también con otras problemáticas, como la adicción al juego y el uso problemático de las redes sociales.

La cooperación incluirá capacitaciones, conferencias e intercambio de experiencias entre los profesionales de la fundación y los equipos provinciales.

Habrá nuevas actividades destinadas a los jóvenes

Nigra adelantó que el Gobernador solicitó organizar una nueva conferencia de Gastón Pauls, similar a la que se realizó anteriormente en La Pedrera y que contó con una importante participación de jóvenes y familias.

La estrategia también buscará fortalecer las acciones territoriales y la articulación entre las áreas de Salud, Educación, Desarrollo Humano y Seguridad.

Durante el encuentro, las autoridades presentaron el trabajo del CPAA y los avances del Centro de Deshabituación del Consumo Problemático y Adicciones que se construye en La Toma, una obra que demanda una inversión superior a los $1.300 millones.

El establecimiento contará con espacios de atención, consultorios, habitaciones para residentes, comedor, huerta y un polideportivo cubierto.

La prevención a través de la cultura y el deporte

La Casa de la Cultura de la Calle fue fundada por Pauls en 2004 y desarrolla actividades destinadas principalmente a niños, adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

La organización utiliza herramientas como el teatro, la música y las artes visuales para promover espacios de diálogo, acompañamiento y prevención.

Según sus registros, ha desarrollado más de 600 charlas y 700 talleres en distintos puntos del país.

En la reunión también se abordó el papel de iniciativas provinciales como los Intercolegiales Culturales y Deportivos, el Plan TuBi y Creciendo con tu Club, orientadas a generar espacios de participación y contención.

Con el convenio, el Gobierno provincial buscará ampliar las herramientas de prevención y fortalecer el acompañamiento a las familias frente a los consumos problemáticos.