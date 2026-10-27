“Él vino a verme”: Giraudo desmintió a Alberto y lo acusó de querer hacer daño

“Él vino a verme, vamos a aclarar las cosas como son”, sostuvo este martes el secretario de Estado de Personas con Discapacidad.

Según Giraudo, la propuesta fue clara: “Él me pidió que yo sea el candidato del PJ, pero tenía que estar afuera de la estructura en la que hoy estoy, del oficialismo”.

La aclaración llega después de que Rodríguez Saá contara otra versión: que Giraudo fue a verlo para hablar de su intención de ser intendente y que le dijo que podía “dar un paso al costado”. “Cuando des el paso, avisame”, contó Alberto que le respondió, y resumió con la frase: “¿Cómo querés que salga a buscarte si no te veo venir?”.

Giraudo lo rechazó: “Yo no fui a verlo a él. Yo no quiero ser candidato de él, ni quiero ser candidato de nada. Yo no me postulé a nada”.

Consultado por su continuidad junto a Claudio Poggi, respondió: “Por supuesto, y si no ya me hubiese ido”. Continúa en el cargo tras ser designado nuevamente por decreto del 9 de junio, luego de la reorganización del Ejecutivo.

El tono más duro fue por la difusión del encuentro: “Lo hace para hacer daño, ¿me entendés? Para tratar de hacer daño. No me gusta cuando mienten. Que diga la verdad, que hable con la verdad, que hable las cosas como son”.

Según Giraudo, además de candidaturas hablaron de la Provincia, escuelas, el sistema sanitario y obras en Villa Mercedes. Aseguró que Rodríguez Saá reconoció avances de la actual gestión: “Él está de acuerdo con que reconoce que el hospital de Villa Mercedes está al 100% y que va a quedar hecho un lujo”.

Y en ese tramo, según su relato, llegó la frase más fuerte sobre la gestión anterior del propio Rodríguez Saá: que la mayoría de los ministros y funcionarios que tuvo “tendrían que estar presos”.

El off del Gobierno: “Manuales viejos” y desesperación

Fuentes allegadas al Gobierno provincial consultadas por este medio aseguraron que conocen “los manuales viejos que usa Alberto en la política” y atribuyeron su accionar a un estado de desesperación.

Según esa lectura, el exgobernador no tendría los números para una candidatura competitiva y, por esa razón, ni siquiera se presentaría como candidato a gobernador en 2027, pese a su mensaje público de “volver a la gobernación y a las intendencias” que dio en el acto por el Día de la Lealtad en Villa Mercedes.