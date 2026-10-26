Milei salió al balcón de la Casa Rosada e hizo el viral “six seven” ante estudiantes

Javier Milei protagonizó este lunes una escena alejada del protocolo habitual de la Casa Rosada. Salió al histórico balcón acompañado por integrantes de su Gobierno y se sumó al gesto viral conocido como “six seven” frente a estudiantes que recorrían Plaza de Mayo.

La secuencia comenzó cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, realizó el movimiento hacia los jóvenes. Segundos después, el Presidente la imitó entre risas, alternando las palmas hacia arriba y hacia abajo.

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Junto a Milei estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; Pettovello; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el titular de Salud, Mario Lugones; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios.

Qué significa el “six seven”

El “six seven” es una expresión que se volvió especialmente popular entre adolescentes y jóvenes a través de TikTok, Instagram y otros espacios digitales.

El gesto consiste en colocar las palmas hacia arriba y mover alternativamente una y otra mano, como si se tratara de los platos de una balanza.

No tiene un significado único ni una traducción concreta. Su uso se extendió como una suerte de código humorístico entre jóvenes y terminó incorporándose a memes, videos y situaciones sin una relación específica con el origen de la expresión.

La tendencia surgió vinculada a la canción Doot Doot (6 7) del rapero estadounidense Skrilla y tomó mayor impulso cuando comenzó a utilizarse en videos relacionados con el básquetbolista LaMelo Ball, cuya altura es de 6 pies y 7 pulgadas.

Antes de la reunión de Gabinete

La aparición en el balcón ocurrió antes de que Milei encabezara una nueva reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón.

El mandatario había llegado durante la mañana a la Casa Rosada y previamente recibió al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap.

Después del saludo a los estudiantes, comenzó el encuentro con sus principales funcionarios, el primero de estas características en aproximadamente tres semanas.

La reunión se produjo además un día después de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro.

Hasta el momento de la aparición en el balcón, Milei no había realizado declaraciones públicas sobre el resultado brasileño y, según las versiones difundidas tras la reunión, el tema tampoco ocupó un lugar central en el encuentro de Gabinete.

Durante la reunión, el Presidente ratificó ante sus ministros la continuidad del rumbo económico y pidió intensificar el trabajo de las distintas áreas del Gobierno.

Pero la imagen que terminó dominando las redes durante buena parte del lunes ocurrió unos minutos antes.

Desde uno de los lugares más simbólicos de la Casa Rosada, Milei abandonó por unos segundos la formalidad presidencial, respondió al saludo de los estudiantes y terminó replicando un código nacido en las redes sociales que rápidamente convirtió la escena en uno de los videos políticos más compartidos del día.