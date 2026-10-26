Macri felicitó a Lula por su triunfo en Brasil y se diferenció de Milei

El expresidente Mauricio Macri felicitó este lunes a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en el balotaje presidencial de Brasil y le deseó éxito en su nuevo mandato. El dirigente argentino publicó un mensaje en su cuenta de X en el que destacó la importancia del crecimiento del país vecino y su impacto en la región.

“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, escribió Macri.

El saludo se conoció después de que Lula derrotara al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta electoral, resultado que le permitirá iniciar un nuevo mandato presidencial.

Un gesto que marca diferencias con Milei

La felicitación de Macri contrastó con la postura del presidente Javier Milei, quien hasta este lunes no había expresado públicamente su reconocimiento al triunfo de Lula.

Durante la campaña electoral brasileña, Milei había manifestado su respaldo a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y mantenido fuertes diferencias políticas e ideológicas con el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

La posición de Macri también coincidió con un comunicado del PRO, el partido que fundó y preside, en el que la fuerza política felicitó a Lula y expresó su voluntad de fortalecer los vínculos entre Argentina y Brasil.

Una relación atravesada por diferencias políticas

Pese a sus distancias ideológicas, Macri y Lula mantuvieron contactos institucionales durante sus respectivas trayectorias políticas. Sin embargo, también protagonizaron cruces públicos, especialmente por la situación económica argentina y el préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Cambiemos.

El nuevo triunfo electoral de Lula abre otra etapa para la relación entre Brasil y Argentina, dos países con fuertes vínculos comerciales y estratégicos dentro del Mercosur.

El mensaje de Macri puso el foco en la necesidad de que la nueva gestión brasileña genere prosperidad y crecimiento, no solo para su país, sino también para el conjunto de la región.