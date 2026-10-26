Proveedores del Plan TuBi cruzaron a Abdala y defendieron el trabajo de 37 bicicleteros de San Luis

Los proveedores del Plan TuBi salieron al cruce del senador nacional Bartolomé Abdala por sus cuestionamientos al programa de entrega de bicicletas que impulsa el Gobierno de Claudio Poggi. Unos 37 bicicleteros de San Luis firmaron una carta abierta en la que rechazaron las sospechas de irregularidades y defendieron sus fuentes de trabajo.

La respuesta se conoció este lunes, después de que el legislador de La Libertad Avanza publicara en sus redes sociales críticas a la transparencia del programa y planteara sospechas de sobreprecios. Posteriormente, las publicaciones fueron eliminadas.

La controversia también incluye al exgobernador Alberto Rodríguez Saá, quien había cuestionado la utilidad de la iniciativa y la calificó como un negocio.

Los comerciantes rechazaron las acusaciones

En el documento, los proveedores aseguraron que las declaraciones de Abdala afectan la reputación de sus emprendimientos y los colocan injustamente bajo sospecha.

“Sus publicaciones nos ofenden, nos difaman y nos ponen en el lugar de cómplices de una supuesta red de sobreprecios que no existe”, expresaron.

Los bicicleteros señalaron que trabajan diariamente en sus establecimientos, pagan impuestos, sostienen puestos laborales y cumplen con las exigencias administrativas para participar del programa.

También explicaron que accedieron a la iniciativa mediante una convocatoria abierta y que las bicicletas son entregadas a los estudiantes durante actos públicos.

“Viendo sus expresiones usted no conoce cómo trabajamos o miente”, manifestaron en uno de los pasajes de la carta.

Defendieron los empleos que genera el programa

Los comerciantes rechazaron que se los presente como un grupo reducido que obtiene beneficios por su relación con el Gobierno provincial.

Destacaron que los talleres funcionan en San Luis, Villa Mercedes, La Punta, El Volcán, Quines, San Francisco del Monte de Oro, Merlo y Juana Koslay.

Según explicaron, la participación en el Plan TuBi permitió que algunos negocios crecieran y que otros evitaran cerrar sus puertas, conservando puestos de trabajo.

Además, remarcaron que cada bicicleta es ensamblada en sus propios talleres y que asumen personalmente la responsabilidad por la calidad de los rodados.

Los firmantes incluso invitaron a Abdala a visitar sus comercios para conocer el proceso de armado y conversar con los trabajadores.

Un fuerte mensaje al senador nacional

En el tramo final del documento, los proveedores endurecieron su respuesta y reclamaron que la discusión política no perjudique a sus emprendimientos familiares.

“No intente quitarle el plato de comida a nuestros hijos por sus ambiciones electorales”, expresaron.

También pidieron al legislador que respete la responsabilidad institucional de su cargo y evite involucrar a los comerciantes en disputas partidarias.

La polémica se produce mientras el Gobierno provincial prepara la edición 2027 del Plan TuBi. Según informó la Secretaría de Transporte, 40 proveedores locales superaron la evaluación administrativa y técnica de la nueva convocatoria, entre ellos ocho que se incorporarán por primera vez.

Las declaraciones de los comerciantes constituyen una defensa pública del programa, aunque no reemplazan los controles administrativos y financieros que correspondan sobre las contrataciones estatales.