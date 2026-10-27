Colapinto no correrá la primera práctica del GP de México y Alpine confirmó su reemplazante

Franco Colapinto tendrá una jornada de actividad reducida en el Gran Premio de México de Fórmula 1. La escudería Alpine confirmó que el argentino no participará de la primera práctica libre (FP1) del viernes 30 de octubre, ya que su monoplaza será utilizado por el italiano Gabriele Minì.

La decisión responde al reglamento de la categoría, que obliga a los equipos a brindar oportunidades a pilotos debutantes durante los entrenamientos oficiales.

De esta manera, Colapinto recién saldrá a la pista en la segunda práctica libre (FP2), prevista para las 19:00, hora argentina, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Quién es el piloto que reemplazará a Colapinto

Gabriele Minì tiene 21 años, integra la Academia Alpine desde 2023 y actualmente ocupa el cuarto puesto en el campeonato de Fórmula 2.

El italiano tendrá su primera participación oficial en un fin de semana de Fórmula 1, aunque ya cuenta con experiencia en pruebas privadas con monoplazas de temporadas anteriores.

Colapinto ya había cedido su auto en julio, durante el Gran Premio de Hungría, cuando el estonio Paul Aron participó de la primera práctica libre.

Por lo tanto, la ausencia del argentino en México no responde a una sanción ni a una decisión relacionada con su rendimiento.

Alpine no realizará más mejoras en sus autos

La escudería francesa también confirmó que no incorporará nuevas actualizaciones técnicas durante las últimas cinco fechas de la temporada.

Según explicó Pierre Gasly, el equipo se encuentra prácticamente en el límite del presupuesto permitido por la Fórmula 1, por lo que deberá afrontar el cierre del campeonato con la configuración actual de sus monoplazas.

La situación representa un desafío para Alpine, que busca mejorar sus resultados frente a sus competidores directos.

Colapinto, por su parte, intentará recuperarse del abandono sufrido en el Gran Premio de Estados Unidos, donde debió retirarse en la vuelta 37.

Los horarios del Gran Premio de México

La actividad se desarrollará con el siguiente cronograma, en horario argentino: