Álvarez Pinto regresa a la intendencia de Merlo y en los próximos días habrá nuevo ministro de Turismo

El gobernador Claudio Poggi y el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, acordaron el regreso del funcionario a la intendencia de la Villa de Merlo a partir del próximo lunes 2 de noviembre.

La decisión marcará el cierre de su etapa en el gabinete provincial, al que se incorporó el 23 de diciembre de 2024, cuando solicitó licencia en el municipio para asumir la conducción de la cartera turística y cultural.

Poggi agradeció a Álvarez Pinto por el trabajo realizado durante casi dos años y por su aporte a la gestión provincial.

La temporada turística seguirá con la planificación prevista

El cambio se producirá con la temporada turística ya presentada y una agenda de actividades definida para los próximos meses.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que las políticas públicas del sector continuarán desarrollándose según lo previsto, con el programa 50 Festivales como uno de los principales ejes de promoción turística y cultural.

También seguirá en marcha la campaña de difusión regional y nacional destinada a posicionar los destinos de San Luis y atraer visitantes durante la próxima temporada.

Su última actividad como ministro será en Buenos Aires

Antes de reincorporarse a la intendencia, Álvarez Pinto representará a San Luis el próximo viernes en una reunión del Consejo Federal de Turismo, que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires.

Será una de sus últimas actividades institucionales al frente del ministerio.

El lunes 2 de noviembre retomará formalmente la conducción del municipio de Merlo, cargo en el que se encontraba de licencia desde diciembre de 2024.

El anuncio no precisó quién asumirá la conducción del Ministerio de Turismo y Cultura tras su salida.