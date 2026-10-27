Poggi recorrió las 16 viviendas de El Trapiche que serán entregadas en marzo de 2027

El gobernador Claudio Poggi visitó este martes las 16 viviendas que se construyen en El Trapiche, en el marco del plan habitacional ‘Tenemos Futuro’. Las obras alcanzaron el 60% de ejecución y tienen como fecha prevista de finalización marzo de 2027, aunque la empresa responsable confía en poder terminarlas antes.

Durante la recorrida, el Mandatario estuvo acompañado por el intendente Ricardo Olivera Aguirre, funcionarios provinciales y representantes de la firma constructora Metrovial SRL.

La arquitecta Nancy Daglio explicó que las precipitaciones de las últimas semanas dificultaron el avance de algunas tareas exteriores, especialmente la impermeabilización de los techos.

Sin embargo, destacó que los trabajos continúan en el interior de las viviendas, donde ya se colocaron los pisos y se avanza con los revestimientos y las aberturas.

Las viviendas tienen un 60% de avance

Daglio detalló que las instalaciones se encuentran prácticamente terminadas y que resta completar el cableado eléctrico, además de algunas tareas de impermeabilización y terminaciones.

“Estamos con un 60% de avance de obra”, señaló la profesional, quien explicó que la empresa mantiene la expectativa de finalizar los trabajos antes de marzo, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Las nuevas unidades habitacionales se encuentran en un sector al que se accede desde la ruta provincial 39, pasando el Hospital Regional ‘Doctor René Favaloro’.

Se trata de una zona donde el Gobierno provincial ya entregó viviendas en junio de 2024 y mayo de 2025.

Las familias podrían conocer sus casas en diciembre

El secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, confirmó que el sorteo de las viviendas ya se realizó y actualmente se desarrolla la etapa de validación de datos de los postulantes.

El objetivo es determinar cuáles son las 16 familias que cumplen con todos los requisitos establecidos por la legislación vigente.

“Estamos en la etapa de validación de datos para encontrar a las 16 familias que cumplan con todos los requisitos”, explicó el funcionario.

Torres adelantó que la intención del Gobierno es concretar las preadjudicaciones antes de fin de año.

De cumplirse ese cronograma, las familias seleccionadas podrán visitar las obras durante diciembre, conocer la vivienda que les corresponderá y comenzar a planificar su mudanza.

La entrega definitiva está prevista para marzo de 2027, aunque podría adelantarse si la empresa logra completar las tareas antes de lo programado.