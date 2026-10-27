La Municipalidad trasladará a 50 vendedores de la Plaza Pringles al nuevo Paseo Colón

La Municipalidad de San Luis confirmó que el próximo lunes 2 de noviembre quedará habilitado el Paseo Colón, un nuevo espacio comercial que recibirá a unos 50 vendedores que actualmente trabajan en la Plaza Pringles.

La iniciativa forma parte del plan de ordenamiento del centro impulsado por el intendente Gastón Hissa y permitirá avanzar con la recuperación y puesta en valor de uno de los principales espacios públicos de la capital.

La secretaria de Vinculación y Cercanía con el Vecino, Ayelén Olivera, presentó este martes los detalles del proyecto durante una conferencia de prensa en el Centro Cultural José La Vía.

Dónde funcionará el Paseo Colón y cuáles serán sus horarios

El nuevo paseo estará ubicado en Colón 516 y abrirá de lunes a sábado, de 9 a 21.

El inmueble cuenta con aproximadamente 580 metros cuadrados, sanitarios, conexión eléctrica y un sector cubierto para que los comerciantes puedan desarrollar sus actividades protegidos de las condiciones climáticas.

Olivera explicó que los espacios serán asignados por orden de llegada y que habrá una persona encargada de administrar el funcionamiento del lugar.

A diferencia de la Galería Chacabuco, los vendedores no dispondrán de módulos individuales para guardar mercadería, por lo que deberán llevar y retirar diariamente sus productos y elementos de trabajo.

Inicialmente, el municipio no estableció un costo por el uso del espacio, aunque evalúa implementar una contribución para cubrir gastos de limpieza y electricidad.

Reforzarán los controles en la Plaza Pringles

La funcionaria informó que los inspectores municipales comenzaron a notificar a los vendedores sobre el traslado obligatorio.

Recordó que existe una ordenanza que prohíbe la instalación de puestos comerciales en la plaza y anticipó que desde la apertura del Paseo Colón se intensificarán los controles.

El objetivo será facilitar la reubicación y evitar sanciones, aunque el municipio advirtió que podrían realizarse decomisos ante incumplimientos.

Olivera aclaró que los artesanos tienen un régimen específico y que se realizará un relevamiento para determinar quiénes podrán continuar desarrollando su actividad en los sectores autorizados.

La renovación de la plaza se realizará por etapas

El traslado de los comerciantes permitirá comenzar las primeras intervenciones del proyecto de recuperación de la Plaza Pringles.

Las obras se ejecutarán de manera gradual, por sectores, sin cerrar completamente el espacio ni impedir la circulación de los vecinos.

El plan municipal también contempla la habilitación del Paseo Ferroviario, prevista para febrero de 2027, junto al Centro Cultural José La Vía, como una nueva alternativa para los emprendedores.

Con estas medidas, la gestión de Hissa busca reorganizar la actividad comercial informal y recuperar la plaza central como espacio de circulación, recreación y encuentro para los vecinos.